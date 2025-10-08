◆ＪＡＢＡ秋季神奈川県企業大会 最終日 ＥＮＥＯＳ４―２三菱重工Ｅａｓｔ（８日・等々力）

１０日付でのＥＮＥＯＳ退団を表明している元レッドソックスの田沢純一投手（３９）が８日、同チームでの最終戦に臨み、自らを育ててくれたＥＮＥＯＳへの感謝を口にした。今後も現役続行にこだわり、新天地を模索する構えだ。

試合後の田沢は「ＥＮＥＯＳがあったからアメリカにも挑戦できた。今回こういう形で退団になりましたけども、ＥＮＥＯＳという会社に感謝して、次のステージに向かいたい」と前を見据えた。

現役へのこだわりに「引き続き現役はやっていきたい。オファーがあればやっていきますし、なければやめる。まだ打たれれば悔しいですし、そういったのがなくなればやめるべきと思っている。まだ自分の中にはある。その気持ちだけかなと思っています」とシンプルな思いを口にした。

さらには「指導者だったり、違ったこともできないのかも模索していきたい。少しでも野球に貢献できたら」と球界への恩返しを誓った田沢。カテゴリーは関係なく、あらゆる可能性を踏まえ、ユニホームにこだわる決意だ。（加藤 弘士）