

柿に含まれている肌のケアに必要な栄養素は？

秋が旬の果物には、夏の強い日差しなどでダメージを受けたお肌をケアするために、必要な栄養素がたっぷり入っています。学校法人北川学園キッス調理技術専門学校に話を聞きました。

まず、秋と言えば思い浮かべる人も多い「柿」にはビタミンCが豊富に含まれています。ビタミンCはコラーゲンを作るのを助け、肌のハリやツヤを保つのに重要な役割を果たしています。

ブドウにはポリフェノールの一種「レスベラトロール」や「アントシアニン」が含まれていて、これらは抗酸化作用を持っています。このため、皮膚の働きを良くし、肌の老化を抑制するのに効果があるとされています。

梨は水分がたっぷりなので食べることで無理なく水分を全身に運び、肌の状態にいい影響を与えるのではないかといわれています。また、食物繊維も豊富なので、腸内環境がよくなり肌の調子も同時によくなると言われています。さらに、カリウムが多く含まれているため体内の余分な塩分を外に出して、むくみを防ぐ効果もあるそうです。

「秋が旬の果物」を食べて肌の調子を整えてみてはいかがですか？