　TBSの田村真子アナウンサー（29）が8日、自身のインスタグラムを更新。同局の良原安美アナウンサー（29）、宇賀神メグアナウンサー（29）との“同期ショット”を公開した。

【写真】TBS田村真子アナ、同期の誕生日を祝ったプライベートショット　※2枚目

　田村アナは「あみみ今年もおめでとう」とつづり、10月9日に30歳を迎える良原アナの誕生日を祝福。「Happy Birthday」と書かれたカードや、笑顔で顔を寄せた同期アナ3ショットを披露している。

　良原アナも8日、自身のインスタグラムを更新し「我がパワースポット」と書き出し、ほほ笑ましい3ショットを投稿した。

　続けて「30歳かぁ、、と3人でしみじみしながら。きたる誕生日も祝ってもらいました。ありがとう　お互いにとっていつまでも　ホッとできる場所であり続けたいなぁと　あらためて思うのでした」と感謝の言葉とともに、30歳を迎える心境を明かしている。

　この投稿に「最強同期ですね！仲がいいって最高ですね！」「美女3人」「可愛いすぎる！」などの声が寄せられていた。