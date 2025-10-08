「美女3人」TBS田村真子アナ、“最強同期”とのプライベートショットに反響「可愛いすぎる！」「仲がいいって最高ですね！」
TBSの田村真子アナウンサー（29）が8日、自身のインスタグラムを更新。同局の良原安美アナウンサー（29）、宇賀神メグアナウンサー（29）との“同期ショット”を公開した。
【写真】TBS田村真子アナ、同期の誕生日を祝ったプライベートショット ※2枚目
田村アナは「あみみ今年もおめでとう」とつづり、10月9日に30歳を迎える良原アナの誕生日を祝福。「Happy Birthday」と書かれたカードや、笑顔で顔を寄せた同期アナ3ショットを披露している。
良原アナも8日、自身のインスタグラムを更新し「我がパワースポット」と書き出し、ほほ笑ましい3ショットを投稿した。
続けて「30歳かぁ、、と3人でしみじみしながら。きたる誕生日も祝ってもらいました。ありがとう お互いにとっていつまでも ホッとできる場所であり続けたいなぁと あらためて思うのでした」と感謝の言葉とともに、30歳を迎える心境を明かしている。
この投稿に「最強同期ですね！仲がいいって最高ですね！」「美女3人」「可愛いすぎる！」などの声が寄せられていた。
