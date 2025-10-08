高嶋ちさ子「注意の電話、叩き切ったらLINE」 ダウン症の姉・みっちゃんの“指摘”に反省
バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が、8日までに自身のインスタグラムを更新。出演した番組での“発言”をダウン症の姉・みっちゃんから叱責されたことを明かし、反省をつづった。
【写真】姉・みっちゃんとのLINEのやり取りを公開
高嶋は7日に放送されたテレビ朝日系『プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見3時間SP』に出演。番組ではいつもながら、持ち前の歯に衣着せぬトークで盛り上げた。
姉・みっちゃんとのLINEのやり取りを公開した高嶋は「せっかくの『パリのプラチナファミリー』でしたが、お聞き苦しい所が多かったようで…姉から注意の電話、叩き切ったらLINE」とつづり「自分でも反省してます とにかく楽しすぎて、浮き足だってました」と、自身の振る舞いを振り返った。
この投稿にフォロワーからは「みっちゃんやっぱりお姉ちゃんですね ちゃんと番組も見てて優しい」「ど真ん中速球の返しがおもしろすぎます ほんと素敵な家族」「みっちゃん姉さんのお言葉流石ですね」などのコメントが寄せられている。
