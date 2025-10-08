静岡市は市民が公平にサービスを受けられるよう、「生涯学習」や「健康増進」に関するサービス内容や提供場所の見直しを検討していると明らかにしました。



現在、静岡市が提供している生涯学習・健康増進の各種サービスは合併する前の4つの市町で整備された施設を利用して行われているものもあり、人口構成やニーズの多様化などの社会の変化に対応できていないという問題がありました。





8日の会見で難波市長は、市が保有する732施設を機能別に分類、このうち生涯学習や健康増進に関する機能がある施設は立地場所、サービス内容を最適化する検討を始めたと明らかにしました。難波市長は、葵区にある「鯨ヶ池老人福祉センター」では、隣接する池で多くの子どもが遊んでいるのにこの施設を利用できないことを例としてあげ、説明しました。（静岡市 難波市長）「ここの老人センターを、こう誰でも利用ができるように変えていくということですね。せっかくこういう施設が、こういうその子どもたちが楽しめる場所があるわけですから、全世代が使える、子育て支援ができる、あるいは生涯学習もできるような施設に変えていこうということです」市では2025年度中に方向性を決め、2027年度までの2年間で見直しができるよう市民に理解を求めていく方針です。