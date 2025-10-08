日本ハムの元エース・岩本勉氏（54）が自身のYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。クローザーとして見事復帰したドジャース・佐々木朗希投手（23）について語った。

ポストシーズンに入ってのクローザー起用が的中。佐々木はフィリーズ戦で連続セーブを挙げた。

岩本氏はロッテ時代のプロ入り3年目でパーフェクトゲームを達成し、その次のゲームでもパーフェクト級の投球をしたことを振り返り、「あれができたのは、まだ怖さを知らないピッチャーだったから」と説明した。

そして「全部加減なしで思い切り投げられた。若いから疲れも関係ない。だが、ピッチャーは打たれると“また打たれるんじゃないか”と加減をする」と続けた。

その加減をうまくコントロールすることで成長するが、「佐々木朗希はまだ加減をする能力が付いてなかった。そのままドジャースに入団して、先発で“次は打たれないように”と体を操るのに困っていた」と指摘した。

それがクローザーとして短いイニングになった時、「一番強いボールでねじ伏せる迷いのないピッチングになった。全力で投げる佐々木朗希が戻って来た」と分析。

岩本氏は来季先発復帰しても今回の経験が生きるし、抑えに定着したらスーパークローザーになると称えた。