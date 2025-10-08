サッカー日本代表は8日、千葉市内で10日パラグアイ戦（パナスタ）に向けて全体練習を行った。

前日7日は帰国直後の約半数の選手が室内調整だったが、合宿3日目を迎えて本格的な準備がスタート。冒頭15分間を報道陣に公開し、ランニングやボール回しを行った。先月の米国遠征で痛めた左足首が万全ではないとみられるMF久保建英（Rソシエダード）は、練習前の円陣に参加後、室内に戻って別調整だった。

チームは9日に大阪入りする。

▽今回の日本代表招集メンバー

＜GK＞

早川友基（鹿島）、大迫敬介（広島）、鈴木彩艶（パルマ）

＜DF＞

長友佑都（FC東京）、谷口彰悟（シントトロイデン）、渡辺剛（フェイエノールト）、安藤智哉（福岡）、橋岡大樹（スラビア・プラハ）、瀬古歩夢（ルアーブル）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）

＜MF/FW＞

伊東純也（ゲンク）、南野拓実（モナコ）、鎌田大地（クリスタルパレス）、相馬勇紀（町田）、小川航基（NECナイメヘン）、前田大然（セルティック）、堂安律（Eフランクフルト）、上田綺世（フェイエノールト）、町野修斗（ボルシアMG）、中村敬斗（Sランス）、佐野海舟（マインツ）、久保建英（Rソシエダード）、斉藤光毅（QPR）、望月ヘンリー海輝（町田）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）