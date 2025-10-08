“まるっとした黒いフォルムに赤いほっぺが特徴的な、熊本発のマスコットキャラクターといえば？”

【写真を見る】くまモンと比べると･･･？ワルモンの全貌

日本全国でこのような問いを投げかけると、十中八九『くまモン』と返ってくるだろう。

熊本県民としては、日々の生活で彼を見ない日はほとんど無い。そんな熊本に9月、新たなマスコットが現れて県民の注目を集めている。

その名も『ワルモン』。熊本弁で「悪者（わるもん）」を意味する。

自称・詐欺師を名乗るオスのクマで、熊本県警察の公式マスコットだ。

ワルモンって、何モン？

ワルモンは今年9月15日「敬老の日」に誕生した。

姿かたちはくまモンと瓜二つとも思えるが、表情を見ると吊り上がった目や眉、不敵な笑みや「×印」の赤いほっぺの形など、その違いは一目瞭然。首元には大ぶりのチェーンを巻いている。

何ともワルそうな風貌だが、その役割は、特に高齢者の被害が多い「特殊詐欺」の対策を呼び掛けること。

熊本県警のイベントに登場すると、親子連れから「偽物のくまモン？」「ちょっと怖い」「意外とかわいい」など様々な反応があった。

ワルい･･･けど憎めない？

ワルモンのプロフィールも確認してみよう。

自称・詐欺師らしく『ものまねが得意』。しかし『性格は目立ちたがりで、おっちょこちょい』。

ほかにも県警なりの遊び心が散りばめられている。特に目立つのはダジャレだ。

好きな食べ物：『冷めたイカ（イカ冷まし＝イカサマ師）』

苦手なこと：『なぞなぞ（熊も解けん＝熊本県）』･･･など。

『自分を動物に例えるとカメレオン』という回答には、思わず「そもそもクマでは？」とツッコミたくなる。

無人島に持っていくものは「詐欺に必要だから」として『スマホ』。バッテリーの管理が大変そうだ。

ワルモンのデビューに伴い、ポスターも公開された。

電話やSNSを使った12種類の詐欺の手口を、自身の趣味だという相撲になぞらえて「詐欺の“決まり手”」として自慢している。

ちなみに県警や県によると、ワルモンとくまモンは「全くの無関係」。

なぜ、県警は自称詐欺師という「アンチヒーロー」を誕生させたのだろうか？その背景に聞くと、犯罪をめぐるのっぴきならぬ現状があった。

県警に聞く「ワルモン誕生秘話」

「こちらから様々な広報をしても、詐欺がなかなか止まらないのが現実です」

県警・生活安全企画課の釜賀ルミ警視は神妙な面持ちで語った。熊本県内で「異常事態」が起きているからだ。

今年、県内で特殊詐欺の被害が急増。被害総額は8月末時点ですでに去年1年間の2倍以上、約6.6億円にまで膨れ上がっている。

そこで県警は、9月15日の敬老の日を“Xデー”として、県下一斉に集中対策をすると決めた。

そんな中で、民間企業から県警に提案されたのが『ワルモン』の原型だ。

「警察が、悪者をキャラクターとして取り上げるなんて…」

初めは県警内で懐疑的な意見もあった。しかしワルモンの「自ら手口をペラペラ話してしまう」性格は利用できると判断した。

実際、今年の被害者たちの大半が「最近の詐欺の手口をよく知らなかった」と答えていて、何よりも「興味を持ってもらうことが大切」と考えたのだ。

そして、ワルモンは新たな「詐欺対策の顔」に抜擢された。

ワルモンは「ヒーロー」なのか？

釜賀警視は、自称詐欺師というマスコットの在り方として「決してヒーローには仕立て上げない」と強調する。

「警察が悪者をヒーローにする、ということではありません。人気者にしたいという訳でもない。詐欺の手口を広めるためにも、より『目に留まりやすい形』を探しました。それほど現状は深刻ということです」

また、県警のシンボルマスコットである子グマの警察官『ゆっぴー』との扱いにも一線を画する。

例えば2体が同時にイベントに登場した際には、ゆっぴーがワルモンの腕をつかんで見張っていた。

他にもワルモンの新衣装として警察官風の帽子を検討したことがあったが「ゆっぴーと見た目が似てしまう」として見送った。

あくまで警察官の仲間としては容認せず、監視対象とする考えだ。

一方、ワルモンは10月に入り「オレ様キャラ」でSNSデビューを果たすなど、活動の幅を広げている。

アンチヒーローとしてのワルさと、マスコットとしての憎めなさ。県警はそのかじを取りながら、詐欺の手口もろ共、認知度の向上を目指していく。

ところで…

当のくまモンは、「そっくりさん」の登場をどう思っているのだろうか？

RKK熊本放送の取材に、くまモンはこのようにコメントしている。

「ボクに似ているっていうひともいるかモン！？みんなもワルモンに気を付けて欲しかモン☆」