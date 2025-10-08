◇MLB カブス-ブリュワーズ(日本時間9日、リグリー・フィールド)

ナ・リーグ地区シリーズ第3戦を前に、カブスのクレイグ・カウンセル監督が逆転突破へ意気込みを語りました。

今永昇太投手が2被弾し敗れるなど敵地でブリュワーズに連敗したカブスは、地区シリーズ突破へは3連勝が絶対条件。崖っぷちまで追い込まれた状況で、本拠地・シカゴに戻ってきました。

ワイルドカードシリーズでも負けたらシーズン終了という試合をものにし、勝ち上がってきたカブス。カウンセル監督はその1戦を引き合いに出し、「私たちは先週もそういう試合を戦った。そして、これから3試合続けてやることになる」と、敗退の危機にひんしているチームに奮起を促します。

「結局は目の前の1球1球をどう処理するか。そこに集中するしかない。今この瞬間に勝つことがすべてで、それを繰り返していく。大きな挑戦。でも同時にとても楽しい挑戦でもある。明日はその一歩目。やるべきことはシンプルだ」とポジティブな言葉を続けました。

「悪いことが起きたときに、そこから逃げるのではなく、真っ向から立ち向かう。それこそがスポーツの真髄だ」と述べたカウンセル監督。「たしかに今シリーズでは自分たちを追い込んでしまった。でも、物語の結末を決めるのは、まだ我々自身にある」と、奇跡の逆転劇を起こす覚悟を語りました。

なおこの日、鈴木誠也選手は球場に姿を現さず休養。今永昇太投手は室内で調整を行いました。