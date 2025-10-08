ドジャースとの地区シリーズ第3戦を前に、フィリーズのブライス・ハーパー選手が前日記者会見で山本由伸投手についてコメントしました。

フィリーズはドジャースに本拠地で2連敗を喫し、0勝2敗と後がない状況の中で敵地ドジャー・スタジアムに乗り込みます。

日本時間9日に行われる第3戦では、山本由伸投手が登板予定。前回対戦した際の印象と対策について聞かれるとハーパー選手は「彼と対戦したときすら覚えていないんだ。申し訳ない」とコメントしました。

山本投手との前回対戦(日本時間4月5日)では、チームは勝利したものの、ハーパー選手自身は、空振り三振、四球、セカンドゴロのダブルプレーで抑えられました。

ポストシーズンでは2試合行い、チームのホームランが0本と長打に苦しむフィリーズ。「両チームの投球は素晴らしい。最初の2試合で(両チーム合わせて)ホームラン1本しか出ていないのは奇妙だ。両チームで好調な選手はおそらく2人くらいだろう。ポストシーズンは常に厳しいんだ」とポストシーズンの厳しさを強調しました。

さらに「最初の2試合は本当に好カードだった。シーズンを通して見てもトップクラスの対戦だ」と振り返り、「明日も同じ展開になるだろう。我々は長打を打つか、とにかく何とかしてチャンスを作る必要がある」と逆境の中、ここから3連勝し、リーグ優勝決定シリーズ進出に向けて気を引き締めました。

また、ここまで7打数1安打のハーパー選手。調子については「明らかにここ2試合で何球か見逃してしまった。大谷翔平選手からも何球か見逃した。スネル投手との第3打席目で少しスイング範囲を広げてしまったと思う」と原因を明らかにしつつ、「でも全体的には、理想の状態ではないけど、感覚は悪くない」と自身の状態についてコメントを残しました。