高橋英樹 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　俳優の高橋英樹（81）が8日、自身のブログを更新。“おじいちゃんの顔”にじむ、孫への“読み聞かせ”ショットを披露した。

【写真】“おじいちゃんの顔”にじませ絵本の読み聞かせを行う高橋英樹＆孫の2ショット

　「時々ジイジバアバは孫ちゃんに本を読みます　先日は下の孫ちやんに読み聞かせをしました」（原文ママ）とつづり、娘でフリーアナウンサー・高橋真麻（43）の長男（2）との写真をアップ。「おもちゃが可愛い年頃です」とぬいぐるみの写真も添え、孫と過ごすほほ笑ましいひとときを披露した。

　真麻は2018年12月に一般男性と結婚。20年5月に長女（5）の出産を報告、22年11月に長男が誕生しており、英樹は2人の孫の“じいじ”としても幸せな日々を送っている。

　この投稿には「英樹さん すっかり優しいジィジのお顔ですね」「お孫ちゃんの後頭部が可愛すぎ〜」「ほほ笑ましい気持ちになりました」などのコメントが寄せられている。