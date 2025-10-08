高橋英樹、孫と2ショットで“おじいちゃんの顔” 絵本を読み聞かせ「すっかり優しいジィジのお顔」
俳優の高橋英樹（81）が8日、自身のブログを更新。“おじいちゃんの顔”にじむ、孫への“読み聞かせ”ショットを披露した。
【写真】“おじいちゃんの顔”にじませ絵本の読み聞かせを行う高橋英樹＆孫の2ショット
「時々ジイジバアバは孫ちゃんに本を読みます 先日は下の孫ちやんに読み聞かせをしました」（原文ママ）とつづり、娘でフリーアナウンサー・高橋真麻（43）の長男（2）との写真をアップ。「おもちゃが可愛い年頃です」とぬいぐるみの写真も添え、孫と過ごすほほ笑ましいひとときを披露した。
真麻は2018年12月に一般男性と結婚。20年5月に長女（5）の出産を報告、22年11月に長男が誕生しており、英樹は2人の孫の“じいじ”としても幸せな日々を送っている。
この投稿には「英樹さん すっかり優しいジィジのお顔ですね」「お孫ちゃんの後頭部が可愛すぎ〜」「ほほ笑ましい気持ちになりました」などのコメントが寄せられている。
