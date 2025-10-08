石川さゆり、秋の味覚「栗」を使った手作り料理2品を披露「栗ご飯おいしそう」「渋皮煮すごい」「めちゃ色が綺麗」 “レア”な料理姿も
歌手の石川さゆり（67）が7日、自身のインスタグラムを更新。秋の味覚「栗」を使った栗ごはんと渋皮煮の手料理を披露した。
投稿では、栗を丁寧に包丁でむく“レア”な料理姿をはじめ、炊きたての栗ごはんやツヤツヤとした渋皮煮の写真を公開。「やっと秋」「松ちゃんのお父さんが岩手県宮古から栗を送ってくださいました。栗ご飯と渋皮煮を作ってみました」と伝え、レンジの火加減を気にしながら歌う様子も明かした。「美味しいです〜 やっと秋が来ました。日本の故郷の味です」と手作りの味を楽しんだことをつづっている。
コメント欄には、「うわ〜 絶品のさゆりさんの栗ご飯を一欠片でええから食べさせてください」「渋皮煮すごい」「めちゃ色が綺麗だしほろほろで美味しそうですね」「さゆりさんの嬉しそうで楽しそうな表情が素敵でほっこりします」「栗ご飯おいしそう」「食欲の秋、モリモリ食べて、元気だしていきましょうね！」といった声が並び、秋の味覚を楽しむ姿に多くのファンが共感と温かいメッセージを寄せている。
