ドジャースは8日（日本時間9日）、本拠地ドジャースタジアムでフィリーズとのナ・リーグ地区シリーズ第3戦を迎える。敵地で連勝を飾ったチームは、この試合に勝利すればナ・リーグ優勝決定シリーズ進出が決まる。

MLB公式サイトは第3戦のプレビュー記事を掲載し、両チームの布陣や鍵を握る選手について言及している。

■スミスが先発復帰の見込み

レッズとのワイルドカードシリーズを勝ち上がったドジャースは、難敵フィリーズ相手にも強さを発揮。第1戦を大谷翔平投手、第2戦をブレイク・スネル投手でそれぞれ制し、2戦2勝と最高の形で王手をかけた。

本拠地に戻っての第3戦を控えた7日（同8日）には、MLB公式サイトがプレビュー記事を掲載。「圧倒的なリードを保ちながら水曜日の夜に戦う」とホームチーム優位の予想をしつつ、陣容にも触れている。

注目されるのはドジャースのラインナップで、5番には第2戦まで左腕が続いたため先発から外れていたマックス・マンシー内野手が復帰すると予想されている。さらに6番には、9月に亀裂骨折で故障者リスト入り（IL）していたウィル・スミス捕手がスタメン復帰すると見込まれており、レギュラーシーズンで攻守に存在感を放った扇の要が、山本由伸投手とバッテリーを組むと見られる。

また記事内では「好調なのは誰で、そうではないのは誰だ？」との見出しでシリーズ男の存在に触れており、17打数7安打で打率.412、3本塁打、9打点を記録しているテオスカー・ヘルナンデス外野手と、16打数5安打で打率.313、6打点を記録している“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手の2選手をキーマンとして挙げている。

1番起用が濃厚な大谷、先発する山本、新守護神として輝きを放つ佐々木朗希投手と、日本人トリオも存在感を示す中、第3戦に挑むドジャース。好調を維持するチームが、フィリーズ相手に3連勝を飾り次のラウンドへ進むことになるのか。