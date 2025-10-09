2025年10月の運勢｜四柱推命「4月生まれ」（生年月日：4月5日〜5月4日）のあなたの運気は？
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年10月の運勢」（10月8日（水）〜11月7日（金））。「四柱推命」で占う2025年10月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「4月生まれ」（生年月日：4月5日〜5月4日）あなたの全体運・恋愛運などを占います。
◆4月生まれの月運（生年月日：4月5日〜5月4日）
特に知的好奇心が刺激される月となりそうです。オンライン学習やAIスキルの習得に最適な時期で、特に新しい技術やトレンドへの理解が深まりやすいでしょう。秋の夜長に勉強への意欲が高まり、将来への投資として新しい分野にチャレンジする機会も訪れそうです。ただし、“環境の変化”の暗示があるので、周りのペースを考えずに突っ走りすぎると、誤解を招く恐れがあるので要注意。
恋愛面では知的な会話を通じた出会いに恵まれます。学習の場や知的な集まりがきっかけで、素敵な出会いがあるかもしれません。パートナーがいる方は、お互いの興味や関心事について深い対話が楽しめそうです。
■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）
占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
