¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍÂ¼ÍõÎ¤¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤¬X¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ 1Ç¯´Ö¤Ç10¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÍÂ¼¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û10¥¥í¸ºÎÌ¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼
ÍÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö1Ç¯¤«¤±¤ÆÌó10¥¥í¸ºÎÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ï¤¸¤á¡¢¸ºÎÌÁ°¤È¸ºÎÌ¸å¤Î2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÎÃ¤·¤²¤Ê¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ë¥Ã¥È¤È¤¤¤¦ÉþÁõ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸ºÎÌÁ°¸å¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÊÑ²½¤ÏÌÀ¤é¤«¡£ÍÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤³¤³¿ô¥ö·î¤Ï¥¸¥à¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Ã¤Á¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¸ºÎÌ¸å¤ÎÊý¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤É¸ºÎÌÀ®¸ù¤·¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ª¤Ð¤±¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡ª¤ªÈè¤ìÍÍ¡ª¡×¡Ö·ÑÂ³¤ÏÎÏ¤Ê¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌµÍý¤Ê¤µ¤é¤º¤Ë¡ª¡×¡Ö°ìÇ¯Â³¤±¤ë¤Î¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¡×¡Ö1Ç¯¤Ç10¥¥í¤ÏÀ¨¤¤¤Ê¤¡¡Á¡×¡ÖÁé¤»¤ë¤È¼«¿®¤Ä¤¯¤·¼«Ê¬¼«¿È¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡×¡ÖÈþ¿Í¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æµ±¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÍÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢1990Ç¯8·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£½÷Í¥¤ÎÍÂ¼²Í½ã¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤È¤Ï»ÐËå¤Ç¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓSNS¤Ç»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£