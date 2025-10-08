¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¹¤®¡×49ºÐ½÷Í¥àÆ©¤±Æ©¤±áÁí¥ì¡¼¥¹»Ñ¤Ë¾×·â¡ÖÈþ¤·²á¤®¤Æ¸«¹û¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â´ãÊ¡¡×
¡Ö¥ì¡¼¥¹¤«¤éÆ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡×ÂçÃÀ¥É¥ì¥¹»Ñ
¡¡½÷Í¥¤ÎÃæÃ«Èþµª(49)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÆ©¤±Æ©¤±¥É¥ì¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥ê¤Ç¤Î¶½Ê³¤âÎä¤á¤ä¤é¤Ì¤Þ¤Þ¡¢ÆüËÜ¤ØÌá¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö10·î5Æü¤è¤ê¡¢¥¦¥£¡¼¥ó¹ñÎ©²Î·à¾ì¤Î°ú¤Ã±Û¤·¸ø±é¤¬¡¢¾åÌî¤ÎÅìµþÊ¸²½²ñ´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤²»³Ú¤Ë¤Æ¡¢¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢¸½¼Â¤òËº¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡×¤ÎÇò¤¤¥ì¡¼¥¹¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿§¤Ã¤Ý¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¬À¨¤¤¡×¡ÖÈþ¤·²á¤®¤Æ¸«¹û¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¯¤Æ¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤Þ¤¹¡×¡ÖÇò¤Î¥ì¡¼¥¹¤«¤éÆ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¸æ¸æÂ¤¬¡¢¥»¥¯¥·¡¼¡×¡ÖÅ·»È¤¬ÃÏ¾å¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤¿¡×¡ÖåºÎï¤Ç¥¥å¡¼¥È¤ÊÈþËÆ¤Ë¤¤¤Ä¤â´ãÊ¡¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£