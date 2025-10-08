Âè1»Ò½Ð»º¤«¤é1¥«·î¡Äà¥¿¥¤¥È¥É¥ì¥¹»Ñá¤Î¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÄÅ·¡Ö¤â¤¦¥¹¥¿¥¤¥ëÌá¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö»º¸å¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡ÄÀ¨¤¤¤Í¡×
¡Ö»º¸å¤È¤Ï¡Ä¡©¡ª¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡ª¡×
¡¡2·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¡¢9·î¤ËÂè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Îà¥¿¥¤¥È¥É¥ì¥¹»Ñá¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öwedding♡¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µNGT48¤Î²®ÌîÍ³²Â¡£¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£»º¸å1¥«·î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö»º¸å¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£À¨¤¤¤Í¡¢Í³²Â¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤â¤¦¥¹¥¿¥¤¥ëÌá¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö»º¸å¤È¤Ï¡Ä¡©¡ª¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡ª²óÉü¤ÎÁá¤µ¡ª¡×¡ÖºÇ¶á¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤È¤Ï»×¤¨¤ó²Ä°¦¤µ¤À¤ï¤¡¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥É¥ì¥¹¡ª»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²®Ìî¤Ï16Ç¯¤ËNGT48¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢18Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖAKB48 53rd¥·¥ó¥°¥ëÀ¤³¦ÁªÈ´ÁíÁªµó¡×¤Ç¤Ï4°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¤¬¡¢21Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£¸½ºß¤Ï½÷Í¥¶È¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£