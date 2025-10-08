¡ÖÉü³è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×8Ç¯Á°¤ËÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿ÍàºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö3¿Í¤Ç¸«¤¿¤¤¤Ê¡×
¸ª¤òÁÈ¤ßÃçÎÉ¤¯2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡8Ç¯Á°¤ËÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ºÆ²ñ¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÆ²ñ¡¡´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÎ©¤Á°ÌÃÖ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ß¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Æ£¸¶¤·¤ª¤ê¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¡×¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥³¡¼¥¸(37)¡£¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë1Ëç¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡¼!!¡×¡Ö¤Ò¤ã¡¼!¤¹¤¡Ý!¸µµ¤½Ð¤¿¡×¡Ö35²¯¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö3¿Í¤Ç¸«¤¿¤¤¤Ê¡×¡Ö·ëº§¤·¤Á¤ã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë!¡×¡Ö35²¯¡×¡ÖÉü³è¤·¤Æ¤Û¤·¡¼¡×¡ÖºÆ²ñ¤ª¤á¤Ç¤È¡¼!!!¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ê2¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢2017Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤¤ª¤â¤·¤íÁñ¡×¤Ë¸åÇÚ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¤È¡Ö¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ß with B¡×¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£à¥¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥óá¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¡Ö35²¯¡×¤Î·è¤áÂæ»ì¤Ç¤·¤á¤ë¥Í¥¿¤ÇÍ¥¾¡¤·Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£20Ç¯3·î¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ò°úÂà¤·»öÌ³½ê¤òÂà½ê¡£24Ç¯3·î¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡×¤Ë¡¢¡ÖÅÐ¾ì¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡×¤Î¸ª½ñ¤¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¥³¡¼¥¸¤Ï¡¢ÁêÊý¤Î¥À¥¤¥¤È¤È¤â¤Ë¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£20Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó²ò»¶¸å¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç³èÆ°¡£23Ç¯3·î¤Ë¥¢¥á¥Õ¥ÈÁª¼ê¤ò°úÂà¤·¤¿¡£