ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ï¡Ø°ì¤Ä°ì¤Ä¡Ùºä¸ýÆÃÇ¤¶µ¼ø¤Ï"»¶Êâ¤¹¤ëÅ¯³Ø¼Ô"¡ª¡©ÌÁÍ§¤¬¸ì¤ë¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥´¤µ¡¡¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¤³¤À¤ï¤êÊý¡×¤ÇÆÍ¤»ß¤á¤¿À©¸æÀ£ÔºÙË¦
¡¡£±£°·î£¶Æü¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÂçºåÂç³Ø¡¦ºä¸ý»ÖÊ¸ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡£²á¾ê¤ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¤òÍÞ¤¨¤ë¡ÖÀ©¸æÀ£ÔºÙË¦¡×¤òÈ¯¸«¤·¡¢¥ê¥¦¥Þ¥Á¤ä£±·¿ÅüÇ¢ÉÂ¡¦¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ê¤É¤Ø¤Î±þÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¤½¤â¤½¤âÀ©¸æÀ£ÔºÙË¦¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©ºä¸ý¶µ¼ø¤È¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡©£²£µÇ¯Íè¤ÎÌÁÍ§¤ÇÆ±»Ö¤Ç¤¢¤ë¡¢µþÅÔÂç³Ø°åÀ¸Êª¸¦µæ½ê½êÄ¹¡¦²ÏËÜ¹¨¶µ¼ø¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤«É¾²Á¤µ¤ì¤ë¡×¤È¿®¤¸¡ÄÌÈ±Ö³Ø¤Î¡È²¦Æ»¡É¤ò¸¦µæ
¡½¡½¡½²ÏËÜ¶µ¼ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºä¸ý¶µ¼ø¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡ÈÌÁÍ§¡É¡£µþÂç°å³ØÉô¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢°åÀ¸Êª³Ø¸¦µæ½ê¤ÎÁ°¿È¡¢ºÆÀ¸°å²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Ç¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¸¦µæÃç´Ö¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ª£²¿Í¤Ï²ñ¼Ò¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê²ÏËÜ¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºä¸ý¶µ¼ø¤Î¼ñÌ£¤ÏÆÉ½ñ¡¦»¶Êâ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Ï³ûÀî±è¤¤¤òÊâ¤¤¤¿¡×¤È¤«¡¢¤è¤¯»¶Êâ¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Î³Ø²ñ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È£±»þ´Ö¤Û¤É»¶Êâ¤·¤¿¤ê¡£Ãý¤ê¤Ê¤¬¤éÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¡½»¶Êâ¤·¤Ê¤¬¤é¤´¸¦µæ¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÈ±Ö³Ø¤ÏÍýÏÀ¡¦Íý¶þ¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¿Ê¬ÁêÅö¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅ¯³Ø¼Ô¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£ÍýÏÀ¤ò¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¡½ÌÁÍ§¤Ç¤¢¤ë²ÏËÜ¶µ¼ø¤«¤é¸«¤Æºä¸ý¶µ¼ø¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Ç°¤ò»ý¤Ä¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«É¾²Á¤µ¤ì¤ë¡×¤È¿®¤¸¡¢ÌÈ±Ö³Ø¤Î²¦Æ»¤ò¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂç¤·¤¿¸¦µæÈñ¤â¤Ä¤«¤º£±¿Í¥³¥Ä¥³¥Ä¡×£±£¹£·£¹Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸¦µæ¤ÎÆ»¤Î¤ê
¡½¡½¡½ºä¸ý¶µ¼ø¤¬À©¸æÀ£ÔºÙË¦¤Î¸¦µæ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬£±£¹£·£¹Ç¯¡£¤½¤³¤«¤é£µ£°Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£¶£°Ç¯Âå¤Î½ª¤ï¤êº¢¤Ë£ÔºÙË¦¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢£·£°Ç¯Âå¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î£ÔºÙË¦¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÈÍÞÀ©¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡É¤ÎºÙË¦¤¬¤¢¤ë¤È¡Êºä¸ý¶µ¼ø¤Ï¡Ë¼çÄ¥¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡£¸£°Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¹¶·â¤¹¤ë°¤¤ºÙË¦¤Ï¶»Á£¤Ç¤Ç¤¤ëÅÓÃæ¤Ç»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¬¤ß¤ó¤ÊÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¸¦µæ¼Ô¤â¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ºä¸ýÀèÀ¸¤Ï¡Ö¶»Á£¤«¤é½Ð¤Æ¤«¤é¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤ÇÍÞÀ©¤¹¤ëºÙË¦¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¡¢É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃµ¤·Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢£±£¹£¹£µÇ¯¤Ë½é¤á¤Æ¡¢½½Ê¬¤ËÊ¬Î¥¤Ç¤¤ëÎÉ¤¤¥Þ¡¼¥«¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç£²£µÇ¯°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î´Ö¡¢¤¢¤Þ¤ê¼þ¤ê¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤º¤Ã¤È¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤·¤¿¸¦µæÈñ¤â»È¤ï¤º¤Ë¡¢£±¿Í¤Ç¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡£¤³¤À¤ï¤êÊý¤¬¡×µÕÉ÷¤¢¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ
¡½¡½¡½¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤ä¤êÂ³¤±¤¿¤È¡£
¡¡¤¢¤ë¸½¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ºÙË¦¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡£»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï³Î¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Îº¢¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊµÕÉ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤êÂ³¤±¤¿¤È»×¤¦¤È¡¢¤â¤¦Á´Á³¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡£¤³¤À¤ï¤êÊý¤¬¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ï¡¢£³Ç¯¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¸¦µæÈñ¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¥Æ¡¼¥Þ¤òÊÑ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢ºä¸ýÀèÀ¸¤ÏÊÑ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¡½¥Þ¡¼¥«¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬£±£¹£¹£µÇ¯¡£¤½¤³¤«¤é£³£°Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±Ä¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¥Þ¡¼¥«¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¸å¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÊ¬¤±¤ë°ø»Ò¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤¬¡ÖËÜÅö¤ËÀ©¸æÀTºÙË¦¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¡£¤½¤ì¤Ç¸¦µæ¤¬È¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤òÎ×¾²±þÍÑ¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤ÎÎ°è¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸å£²£°Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¡Ê¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ò¡Ë¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡££±£°Ç¯¤âÁ°¤«¤é¤¹¤´¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤ËÃ¯¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×À©¸æÀ£ÔºÙË¦¤È¤Ï¡©
¡½¡½¡½²þ¤á¤Æ¡¢À©¸æÀ£ÔºÙË¦¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹¡¦ºÙ¶Ý¤ò¹¶·â¤¹¤ëÌÈ±ÖºÙË¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Àµ¾ï¤ÊºÙË¦¤Þ¤Ç¹¶·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ºÙË¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÀµ¾ï¤ÊºÙË¦¤Ø¤Î¹¶·â¤òËÉ¤°¤Î¤¬¡¢À©¸æÀ£ÔºÙË¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ºä¸ý¶µ¼ø¤Ï¤³¤Î¡È¥Ö¥ì¡¼¥Ìò¡É¤ÎÂ¸ºß¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡Àµ¾ï¤ÊºÙË¦¤ò¹¶·â¤¹¤ëºÙË¦¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ã¯¤ÎÂÎ¤Ë¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÀ©¸æÀ£ÔºÙË¦¤Ï¡Ë¤½¤ì¤òÉáÃÊ¤«¤éÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢À©¸æÀ£ÔºÙË¦¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤È¡¢¥Þ¥¦¥¹¤Ç¤â¿Í´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤ÊÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤Ë¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÃ¯¤â¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö´°àú¤ÊÍýÁÛÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¡×¼ÂÍÑ²½¤Ï¶á¤¤¡©
¡½¡½¡½À©¸æÀ£ÔºÙË¦¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¼ç¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢£±·¿ÅüÇ¢ÉÂ¡¦´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤Ê¤É¤Î¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¼£¤½¤¦¤È¤¤¤¦Ìô¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²òÇ®ºÞ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÐ½èÎÅË¡Åª¤ÊÌÈ±ÖÍÞÀ©¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡À©¸æÀ£ÔºÙË¦¤Ç¼£¤¹¡áº¬ËÜ¤«¤é¼£¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò¹¶·â¤¹¤ë°¤¤ºÙË¦¤òÄ¾ÀÜÍÞ¤¨¹þ¤à¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÌÈ±Ö¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¤¡£ÉûºîÍÑ¤Ê¤¯ÌÈ±Ö¤òÍÞÀ©¤Ç¤¤ë¡£´°àú¤ÊÍýÁÛÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉáÄÌ¤ÎÈ¯¸«¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¸å¤Ï¡¢ÌÈ±ÖÎÅË¡¤Î¹Í¤¨Êý¤¬°µÅÝÅª¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡½¼ÂÍÑ²½¤Ï¶á¤¤¤È¤ß¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¶á¤¤¾Íè¡¢¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¡¢Î×¾²»î¸³¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£¸¶ÍýÅª¤Ë¤Ï²ÖÊ´¾É¤Ë¤â¸ú¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ë¤â¸ú¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£±£²·î£±£°Æü¡¢ºä¸ý¶µ¼ø¤Ï¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£