PGAツアー「ベイカレントクラシック」に出るPING勢は『G440 LST』ドライバーをどんなスペックで使用するのか
ピンゴルフジャパンから、ツアープロ情報のアナウンス。「アジアで唯一のPGAツアー公式戦『Baycurrent Classic Presented by LEXUS』に、契約選手11名が出場予定です。注目は『G440』ドライバーにスイッチして先月今季初勝利を挙げた金谷拓実選手です」と、同社広報。キャリア初のドライバー変更で金谷が選んだのは『G440 LST』だった。
【画像】金谷拓実の愛用クラブをズームアップ！
「今年5月、約6年ぶりにドライバーを『G440LST』にスイッチした金谷選手は、9月に開催された『ANAオープンゴルフトーナメント2025』にてプレーオフを制し、国内通算8勝目を挙げました。同大会最終日は、風速7.3m/秒の強い風が吹く中、果敢にドライバーで攻めた金谷選手はFWキープ率約78.6％（2位T）を記録。『G440LST』のブレない強い弾道が金谷選手の勝利を後押ししました」（同）
金谷自身は「『G410』よりもキャリーが出やすくなり、高打ち出しでスピン量が抑えられたことで、キャリーでより攻めていけるようになりました」と話しており、使い慣れたシャフトも不変だった。では、今週来日したPING契約のPGAツアー選手で、金谷と同じ『G440 LST』ドライバーを使う選手は誰か。 今季の平均飛距離やヘッドスピードを加味してそのドライバースペックを見ると、下記のようにほぼ全員が約1インチほどシャフト先端をカットしており、45.25インチの長さで使う選手が多いことがよく分かる。今週PINGの選手を現地で観戦予定の人や、ハードヒッターに参考になるだろうか。
【今週出場する『G440 LST』使用選手】 ■金谷拓実今季平均292.9yd（157位）、FWキープ率70.59％（4位）平均ヘッドスピード111.60mph＝49.89m/s（155位）（表示9°The ATTAS 6X 45.25?） ■テイラー・ムーア今季平均309.7yd（34位）、FWキープ率56.00％（124位）平均ヘッドスピード118.87mph＝53.13m/s（49位）（表示10.5°リアル10.25°Project X Titan 60TX 45.5? 先詰0.5?D3）■アレックス・スモーリー今季平均308.8yd（40位）、FWキープ率62.75％（45位）平均ヘッドスピード116.54mph＝52.09m/s（84位）（表示10.5°リアル8.5°Tensei 1K Blue 60TX 45.25? 先詰1?D5） ■トニー・フィナウ今季平均304.9yd（76位）、FWキープ率56.94％（115位）ヘッドスピード120.42mph＝53.83m/s（27位）（表示9°リアル7.1°24ベンタスブラック7X 45.25? 先詰1?D8） ■サヒス・ティーガラ今季平均301.6yd（101位）、FWキープ率53.88％（149位）平均ヘッドスピード117.01mph＝52.3m/s（75位）（表示10.5°リアル8.25°Lin-Q Proto 6TX 45?先詰1?D4） ■オースティン・エックロート今季平均300.0yd（115位）、FWキープ率65.22％（26位）平均ヘッドスピード114.96mph＝51.39m/s（117位）（表示7.5°リアル8.45°Hzrdus Smoke Green 70g 6.5 45?先詰1?D2＋） ■マット・マッカーティ今季平均297.6yd（138位）、FWキープ率63.51％（33位）平均ヘッドスピード114.99mph＝51.4m/s（116位）（表示10.5°リアル9.25°ベンタスTRブルー6X 45.25? 先詰1?D4） ■ブライアン・キャンベル今季平均273.7yd（170位）、FWキープ率66.10％（18位）平均ヘッドスピード108.34mph＝48.43m/s（167位）（表示10.5°リアル9°ベンタスブラック6TX 45.25? 先詰1?D4）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
