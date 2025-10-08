フルパワー381ヤード！ 三隅直人がドラコン世界選手権を連覇、2部門を制する「史上初」の快挙に祝福が殺到！
数々の日本タイトルを持つドラコンプロの三隅直人が自身のインスタグラムを更新。「史上初!!」と勢いよく書き始めると、10月初めに米国サウスカロライナ州で開催されたULD(アルティメットロングドライブ）世界選手権で連覇を達成したことを嬉しそうに投稿した。
【連続写真】ヘッドスピードは驚異の70m/s！ 三隅直人、驚愕のスイング写真
三隅が出場したのは年齢制限のないオープン部門と、35歳以上の選手が参戦できる＋35部門の2つ。昨年、初優勝を飾ったオープン部門は見事に連覇。＋35部門とあわせて2部門を制覇したのは「過去に例の無い史上初の出来事です」と喜びも倍増だ。両部門ともに決勝戦で当たったのは世界ランキング1位に2回輝いたこともあるモーリス・アレン（米国）だった。決勝にたどり着くまでにはOBを打ってしまったために敗者復活戦に回るなどの苦労もしてきた三隅。決勝には「胸を借りるつもりで挑戦しました」と謙虚な気持ちで臨んだという。投稿ではチャンピオンベルトを誇らしげに掲げる写真や、ショット後に気合が溢れだす渾身の一打を動画で公開した。快挙を知ったファンからは「おめでとう」との祝福が殺到。さらに「世界の三隅ですね」「かっこ良すぎる〜」「弛まぬ努力の賜物ですね」などのコメントも。そして「何ヤードか気になるとこですね」と飛距離を知りたがる声もあった。ちなみに主催者のインスタグラムでは、オープン部門は371ヤード、＋35部門は381ヤードと発表されていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
