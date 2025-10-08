タイガーも出ていた！ 米国で17年ぶりに『スキンズゲーム』が復活 世界のトッププレーヤーが参戦
『スキンズゲーム』が17年ぶりに復活する。サンクスギビング（感謝祭）の翌日、11月28日（金）に南フロリダで開催される。今季の年間王者に輝いたトミー・フリートウッド（イングランド）、ライダーカップで米国チームキャプテンを務めたキーガン・ブラッドリー（米国）、ジャスティン・トーマス（米国）、ザンダー・シャウフェレ（米国）の4人で争われる。
【動画】一発大逆転も醍醐味 リー・トレビノの劇的ホールインワン（米国男子ツアー公式Instagram）
スキンズゲームは、1983〜2008年まで行われ、例年トップスター選手が出場している。第一回はアリゾナ州スコッツデールで開催され、アーノルド・パーマー、ジャック・ニクラウス、トム・ワトソン（いずれも米国）、ゲーリー・プレーヤー（南アフリカ）が参戦し、ゴルフファンを沸かせた。各ホールにスキン（賞金）が懸けられ、4人でスコアを争うのがスキンズゲーム。同スコア（タイ）の選手が出ると次のホールに賞金は持ち越され、他の選手よりも良いスコアを出したときにスキンを獲得する。多くのホールが持ち越される場合も多く、1987年にはリー・トレビノ（米国）が最終ホールでホールインワンを達成し、積み上がっていた11ホールのスキンを一気に獲得した。フレッド・カプルス（米国）もスキンズゲームの常勝で、1995、96年、99年、2003、04年と5度の優勝、最後の2008年はKJ・チョイ（韓国）が制した。タイガー・ウッズ（米国）も1996年から3度出場したが、大会は一度も制することはなかった。今年のスキンズゲームもほぼ同様のフォーマットで行われ、各ホールで勝利した選手が賞金を獲得し、タイの場合は次のホールへとキャリーされる。違いは『リバース・パーズ』制度で、4人の選手全員が100万ドルからスタートし、勝敗に応じて賞金総額が増減する仕組みとなる。サンクスギビングの翌日は『ブラックフライデー』と呼ばれるクリスマス商戦に向けて大セールが開始される日。そのなか世界のトッププレイヤーたちが熱い戦いを繰り広げる。この戦いは『アマゾン・プライムビデオ』で放映される。（文・武川玲子=米国在住）
