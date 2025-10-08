◇MLB DS第3戦 マリナーズ 8-4 タイガース(日本時間8日、コメリカ・パーク)

この試合で9回表にマリナーズのカル・ローリー選手が放ったホームランボールの行方が話題となっています。

レギュラーシーズンでは60本の本塁打を放っていたローリー選手にとって、ポストシーズンでは待望の第1号となったこの一発。左打席に入り、外角高めの変化球をレフト方向へ力強くはじき返すと、打球はライナー気味に弧を描き、左中間に設けられたブルペンに飛び込みました。

するとブルペンで一度バウンドしたボールは、最前列に陣取っていたマリナーズカラーのグリーンのシャツを着用した男性の元へ。

ボールをキャッチし大喜び、両手を挙げてガッツポーズする男性。するとその男性の着用しているシャツの前面には大きく「DUMP 61 HERE」と書かれているのでした。

DUMP(ダンプ)はローリー選手の愛称。その男性のメッセージ通りシーズン全体で61本目となるホームランがそこに打ち込まれたのでした。

するとさらにその男性は驚きの行動を取ります。おもむろにシャツを脱ぐと、その下には「DUMP 62 HERE」と書かれた同じシャツを着ていました。

マリナーズとローリー選手は、それぞれこの出来事を公式インスタグラムで紹介しています。

さらにローリー選手は試合後にこの男性と対面。「応援ありがとう！ 61本目をキャッチしてくれて最高！」とメッセージとサインを記したバットをプレゼントしました。