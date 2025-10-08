野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（５０）が８日、都内で会見を行い、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本−韓国」（１１月１５、１６日・東京ドーム）の代表メンバー２８人を発表した。

同監督は以前から「来年のＷＢＣを見据える非常に大事な２試合になる。当然、３月を意識したメンバー選考になると思います」と話し、本戦ではメジャー選手中心の編成を明言していた。順当なら「投手兼ＤＨ」の大谷を軸に外野ではヌートバー、吉田、鈴木誠らの選出が確実。この日の会見で井端監督は会見で「競争が第一。国内組しかいないポジションがいくつかある。そこで勝ち抜いてほしい」と代表内のレギュラー争いに期待した。

現在、ＭＬＢに所属するのは１３人。

【ドジャース】

大谷翔平

山本由伸

佐々木朗希

【パドレス】

ダルビッシュ有

松井裕樹

【カージナルス】

ラーズ・ヌートバー

【ナショナルズ】

小笠原慎之介

【メッツ】

千賀滉大

【カブス】

今永昇太

鈴木誠也

【レッドソックス】

吉田正尚

【エンゼルス】

菊池雄星

【オリオールズ】

菅野智之

今年３月に実施したオランダとの強化試合を終えた井端監督は「いい２日間だった」と収穫を強調した。その際にテーマにしたのは「長打力と左の中継ぎ」の２項目。さらに試合後の会見で「内野にはメジャーの選手が１人もいない」と話したように、二遊間に加え捕手の選出がカギになる。

この日の会見で井端監督は今回の２８人の選考ポイントを「特に二遊間と外野の１ポジション。きっちりと見極めたいと思います」と説明。「メジャー組はいますが、競争して１人でも多く戦力になってくれたら」と話した。