【解説】どうなる？メジャー組の招集 侍ジャパン２８人発表の井端監督「国内組しかいないポジションがいくつかある。そこを勝ち抜いて」
野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（５０）が８日、都内で会見を行い、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本−韓国」（１１月１５、１６日・東京ドーム）の代表メンバー２８人を発表した。
同監督は以前から「来年のＷＢＣを見据える非常に大事な２試合になる。当然、３月を意識したメンバー選考になると思います」と話し、本戦ではメジャー選手中心の編成を明言していた。順当なら「投手兼ＤＨ」の大谷を軸に外野ではヌートバー、吉田、鈴木誠らの選出が確実。この日の会見で井端監督は会見で「競争が第一。国内組しかいないポジションがいくつかある。そこで勝ち抜いてほしい」と代表内のレギュラー争いに期待した。
現在、ＭＬＢに所属するのは１３人。
【ドジャース】
大谷翔平
山本由伸
佐々木朗希
【パドレス】
ダルビッシュ有
松井裕樹
【カージナルス】
ラーズ・ヌートバー
【ナショナルズ】
小笠原慎之介
【メッツ】
千賀滉大
【カブス】
今永昇太
鈴木誠也
【レッドソックス】
吉田正尚
【エンゼルス】
菊池雄星
【オリオールズ】
菅野智之
今年３月に実施したオランダとの強化試合を終えた井端監督は「いい２日間だった」と収穫を強調した。その際にテーマにしたのは「長打力と左の中継ぎ」の２項目。さらに試合後の会見で「内野にはメジャーの選手が１人もいない」と話したように、二遊間に加え捕手の選出がカギになる。
この日の会見で井端監督は今回の２８人の選考ポイントを「特に二遊間と外野の１ポジション。きっちりと見極めたいと思います」と説明。「メジャー組はいますが、競争して１人でも多く戦力になってくれたら」と話した。