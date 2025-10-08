ヤンキースは７日（日本時間８日）に本拠地ニューヨークでのブルージェイズとのア・リーグ地区シリーズ（ＡＬＤＳ＝５回戦制）第３戦に、アーロン・ジャッジの今年のポストシーズン（ＰＳ）初アーチとなる３ランなどで、９―６で逆転勝ちして、対戦成績を１勝２敗とした。

負けたら敗退の一戦で先発マウンドに上がったのは今季３３試合に先発し、キャリハイの１８勝（９敗）を挙げた左腕のロドンだった。しかし、初回一死一塁で、ゲレロにＰＳ３戦連発の２ランを被弾。１―２の３回一死一、二塁から３連続適時打で４点を失い、２回１／３を６安打６失点でＫＯされた。１―６の劣勢にヤンキー・スタジアムのファンの表情は暗くなった。

しかし、３回無死三塁でジャッジが左翼線に適時二塁打を放つとベリンジャーが中前打。一死三塁でスタントンが中堅に高々と犠飛を打ち上げ、３―６とした。

４回一死後、三失、四球で一、二塁とすると、ジャッジが３番手の右腕バーランドの内角のボール球の９９・７マイル（約１６０５キロ）のフォーシームを捉え、左翼ポール直撃の同点３ランを放った。

中継していたＦＯＸスポーツの実況アナウンサーは大歓声の中、声のトーンを抑えながら「もし公式戦のように彼にチャンス（で打席）を与え続けることができれば、（スコアや対戦成績などの）数字は変わり始めるでしょう。あのファウルポールに当たった３インチ（野球ボールのほぼ直径）の一打がシリーズの流れを変え、アーロン・ジャッジを別の話題へと導くことになるかもしれません」と伝えた。ジャッジは４打数３安打４打点３得点で打率５割とし、「逆ＰＳ男」の批判を吹き飛ばした。

この回は同点止まりだったがその言葉通り、５回にチザムのＰＳ１号のソロで７―６と勝ち越し。このシリーズで初めてリードを奪うと、さらにはウェルズの右翼線適時打で８―６、６回にはライスの犠飛で貴重な１点を追加した。

救援陣も地元ファンの熱烈な声援の中、２番手のクルーズからドバル―Ｔ・ヒル―ウィリアムズ―ベッドナーと無失点継投で劇的な勝利を飾った。

果たしてシリーズの流れは変わったのか。翌８日（同９日）に本拠地で行われるＡＬＤＳ第４戦でレッドソックスとのワイルドカードシリーズ第３戦で８回無失点１２三振の快投をみせた新人右腕シュリトラーが先発マウンドに上がる。２勝２敗のタイに戻して、敵地トロントへ。３連勝で突破してリーグ優勝決定シリーズ進出を目指す。