¡ÚÀ¾Éð¡Û¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¡¢Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¤¬£±£±·î¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¶¯²½»î¹ç¡¦´Ú¹ñÀï¤ËÁª½Ð¡Ö¸÷±É¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¤È£Î£Ð£Â¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤Ï£¸Æü¡¢º£Ç¯¤Î£±£±·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¶¯²½»î¹ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡¡ÆüËÜ£Ö£Ó´Ú¹ñ¡×¡Ê£±£±·î£±£µ¡¢£±£¶Æü¡áÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½£²£¸¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤«¤é¤Ï¶ùÅÄÃÎ°ìÏºÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡¢Ê¿ÎÉ³¤ÇÏÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Î£²Áª¼ê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£²£³Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡¢ºòÇ¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ùÅÄ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÁª½Ð¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼é¸î¿À¸õÊä¤È¤Ê¤ëÊ¿ÎÉ¤Ï¡ÖÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢Áª½Ð¤¤¤¿¤À¤¸÷±É¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤âÁá¤¯´·¤ì¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁª¼ê¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£