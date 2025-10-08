¹â»Ô¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛ¤Î¡Ö¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¼Î¤Æ¤ë¡×È¯¸À¤Ë¡¢Ä¼»È²Ï¸¶¿¿°á¤¬´¶¤¸¤¿°ãÏÂ´¶
¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¤ÎÉðÅÄº½Å´¤¬À¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ëÄ«¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¡ÖÉðÅÄº½Å´¥é¥¸¥ª¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¡£10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë8»þÂæ¤Î¥³ー¥Êー¡Ö¥é¥¸¥Þ¥¬¥³¥é¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢¿åÍË¥ì¥®¥å¥éー¤ÎÁÈ¿¥³«È¯¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦Ä¼»ÈÀî¸¶¿¿°á¤¬¡¢ÀèÆü¡¢¹â»Ô¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛ¤¬È¯¸À¤·¤¿¡Ö¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¼Î¤Æ¤ë¡×È¯¸À¤Ë´¶¤¸¤¿°ãÏÂ´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Ä¼»ÈÀî¸¶Ëã°á¡Öº£¡¢·ë¹½ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤â¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛ¤Î¡Ø¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼Î¤Æ¤ë¡ÙÈ¯¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¿·ÁíºÛ¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¸ÀÍÕ¤Ã¤ÆÂç»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ã¤ÆÃ¯¤¬²¿¤ò¸À¤¦¤Î¤«¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ØÃ¯¤¬¡Ù¤ÎÉôÊ¬¤Ïº£²ó¤â¤¦¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ø²¿¤ò¸À¤¦¤Î¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¡Ø¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òº£°ìÅÙ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
ÉðÅÄ¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤ÎÈ¯¸À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¿·ÁíºÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ôー¥Á¤Ç¡Ø»ä¼«¿È¤â¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¡¢5²óÈ¯¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
Ä¼»ÈÀî¸¶¡Ö»ä¡¢°ãÏÂ´¶¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¤Ç¡¢1¤Ä¤Ï³§¤µ¤óÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ïー¥¯¤È¥é¥¤¥Õ¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È Æó¹àÂÐÎ©¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤³¤ì¡ØÂÐÎ©³µÇ°¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤º»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢»Å»ö¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤ËÆâÊñ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÉðÅÄ¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¥ïー¥¯¤Ê¤Î¤«¥é¥¤¥Õ¤Ê¤Î¤«¤½¤â¤½¤â¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤À¤È¤È¤ê¤ï¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ë¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âËÜÅö¤Ë¤¯¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¤Í¡¢¤Þ¤À¤éÌÏÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ä¼»ÈÀî¸¶¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¡¢¤³¤ìºÇ½é¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦¡¢Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç60Ç¯Âå¤Ë¥¦ー¥Þ¥ó¥ê¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢70Ç¯Âå80Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ø½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤Îº¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¿¤¯¤Î½÷À¤¬¥±¥¢Ï«Æ¯¤ÈÄÂ¶âÏ«Æ¯¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡ØÇ³¤¨¿Ô¤¤Á¤ã¤¦¡Ù¤È¤«¿çÌ²»þ´Ö¤¬¤½¤ì¤³¤½Ã»¤¤¤Î¤Ç¡ØÍÞÝµ¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÌäÂê¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤¿¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢À¯ºöÅª¤Ë¤È¤«À©ÅÙÅª¤Ê»Ù±ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡Ø¥ïー¥¯¥Õ¥¡¥ß¥êー¥³¥ó¥Õ¥ê¥¯¥È¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æ²ò·è¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â»ä¤¿¤Á¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ì¤É¤³¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢90Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ë¤É¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç´ë¶È¤¬¡Ø¤è¤êÍø±×¤ò¾å¤²¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢À¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤â¤¦¶ÈÌ³²þÁ±¤È¤«¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÍø±×¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¿Í¤Î¤ä¤ëµ¤¤ò¹â¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤³¤Î¤ä¤ëµ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ø¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ù¤Î»þ¤Ï¡Ø½¾¶È°÷¤ÎËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ç¡¢¡ØËþÂ¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Íý¶þ¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¤â¤È¤â¤È¤Ï¸Ä¿Í¤ò½õ¤±¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦³µÇ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«´ë¶È»ëÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï·ë¹½Ëº¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£°ìÅÙ¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÉðÅÄ¡Ö³Î¤«¤Ë¤Ê¤ó¤«¤³¤¦ºÇ½é¤Î°ÕÌ£¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È´ë¶ÈÂ¦¤¬¤½¤Î¶ÈÀÓ¤È¤«½¾¶È°÷¤Î¤ä¤ëµ¤¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¡×
Ä¼»ÈÀî¸¶¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ø¤·¤ì¤Ã¤ÈÌäÂê¡Ù¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤³¤ÎÆó¸µÏÀ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÆó¸µÏÀ¤Ã¤Ý¤¯¸À¤¦¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Î´û»ë´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬2020Ç¯¤Î½Õ¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤è¤¯Ê¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¡ØÌ¿¤«·ÐºÑ¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¡×
ÉðÅÄ¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë´¶À÷³ÈÂç¤·¤¿º¢¤Ë¤«¤Ê¤ê¤É¤Ã¤Á¤«¤É¤Ã¤Á¤«¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
Ä¼»ÈÀî¸¶¡Ö¤Ç¤â¤³¤ì¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡¡»ñËÜ¼çµÁ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ª¶â²Ô¤¬¤Ê¤¤¤È»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì»ä¤Î¼¹É®¤Î»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë°ëÌî¿¿Êæ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦°åÎÅ¿ÍÎà³Ø¼Ô¤ÎÊý¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¡Ø¥Ð¥º¥Õ¥£ー¥É¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡Ø¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¥Ð¥«¸À¤¦¤Ê¤è¡£Ì¿¤ÈÌ¿¤ÎÏÃ¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÉðÅÄ¡Ö·ÐºÑ¤È¤ÏÌ¿¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×
Ä¼»ÈÀî¸¶¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤ä¤«¤·¤ÎÆó¹àÂÐÎ©¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»ä¤¿¤Á¡¢ÌÜ¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
ÉðÅÄ¡ÖÃ¯¤¬ÀßÄê¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×