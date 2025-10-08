【メジャーリーグ通信】

【友成氏コラム】ヤンキースがメッツにケンカを吹っかけた？ NYサッカー2チームの気になるライバル関係

NHKのメジャーリーグ中継には映らないが、米国の放送局による中継では、しばしば公式戦の試合中に守備についている選手が隠しマイクを付けて放送席のアナウンサーや解説者と会話する「マイクドアップ」（MU）がファンに受けている。

これは以前からお祭りであるオールスターでは行われていたが、公式戦で行われるようになったのは最近のことだ。

投手と捕手は試合中、忙しいため、引き受けるのは内野手か外野手で、今シーズン、公式戦で登場したのは、カブスのピート・クルーアームストロング（PCA）、メッツのF・リンドーア、P・アロンソ、アストロズのC・コレア、ヤンキースのJ・チザム、タイガースのR・グリーンといった今季好調な選手や話題性のある選手たちだ。

コレアは、シーズン前半に在籍したツインズで1回、7月末のトレードで出戻り移籍したアストロズで1回の計2回登場している。

「MU」は守備についている際、1イニング限定で行われ、MLBと選手会の規定で1万ドル（約150万円）のギャラが出るため、登場する選手は大張り切り。放送席と陽気に挨拶を交わした後、ジョークを交えながら、軽快にしゃべり続けることが多い。

面白いのは打球がその選手のところに飛んできた時で、ヘマをやらかす者が実に多いのだ。ドジャースの名物男キケ・ヘルナンデスは昨年6月にサードで出場した試合で「MU」をやった際、話に気を取られて自分のすぐ横に来た平凡なゴロを捕り損なっただけでなく、一塁に悪送球して大恥をかき、放送席から呼びかけても2、3分声が出なかった。

いいところを見せようと張り切り過ぎるケースもある。今年6月にヤンキースの三塁手チザムは三遊間に来たゴロを捕球後、派手に360度回転しながら一塁に送球したところ大暴投。「チクショー」と叫んだきり、しばらく声が出なかった。このお粗末なプレーで、二塁走者が生還、打者走者も二塁に進んだため、ヤンキースのブーン監督は怒り心頭。今後「MU」を禁止する可能性があることを示唆した。

ドジャースでは以前、ベッツ、ロハスといった人気選手が「MU」に登場していたのに、今季は誰も出ていない。こちらも昨年、キケ・ヘルナンデスがやらかした失態を教訓に「MU」に出ることを控えている可能性がある。

（友成那智／スポーツライター）