※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

赴任初日から自慢話を繰り返し、授業を自分色に染めようとする非常勤講師・岡田。教師や生徒を振り回すその姿に周囲は困惑しきり。さらに注目を集める実習生・川合の存在が、岡田の苛立ちに拍車をかけていく。イケメン三村が川合に好意を抱いていると知るや、岡田の怒りは頂点に達し「見かけによらず男好き」などと心ない言葉を浴びせるが、真山が川合をかばい誤解を否定。川合に彼氏がいると知った岡田はますます怒りを募らせ、やがて自分の彼氏に結婚を迫り「私のほうが幸せ」と確信するのだった。



■抜き打ちテストの中身に驚愕…！

■全く授業に関係ない内容ばかり…■頭の中は結婚モード全開！ある日、岡田は生徒たちに抜き打ちテストを配布。ところがその内容は音楽とは無関係で、出題されたのは岡田自身に関する問題ばかり。「私の話をちゃんと聞いていれば答えられるはず」と言うものの、生徒たちは困惑するしかありません。しかも当の岡田は、テスト中ずっと結婚のことばかり考えていて、授業への集中などどこへやら…。講師でありながら生徒と向き合う姿勢の欠片も見えないのでした――。(スズ)