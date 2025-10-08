前リバプール主将のジョーダン・ヘンダーソン（３５）が今週と来週にかけて行われるイングランド代表チームに招集され、英メディアの取材に応じ、サウジアラビア移籍について「この２年間、いくつかタフ（辛い）な思いをした」と語り、当時の苦渋を明らかにした。

ＢＢＣを始め、複数の英メディアが報じたところによると、２０２３年７月にサウジ・プロリーグのアルイテファクに破格の年俸１８２０万ポンド（約３７億８５６０万円）で移籍したヘンダーソンだが、リバプール主将としてＬＧＢＴＱ＋を支援しながら同性愛を違法とするサウジアラビアに移籍したことで批判が起こった。

リバプール・レジェンドのスティーブン・ジェラードが監督を務めていたこともあり、「その時はベストの選択だと思った」とヘンダーソン。しかし、”金目当ての移籍””ＬＧＢＴＱ＋を裏切った”と非難された。

こうした状況が起こったことに関してヘンダーソンは「もちろん、私は完璧な人間ではなく、これまでにも失敗を犯したことはあり、これからも間違いを犯すだろう」と発言。サウジアラビア移籍が失敗だったことを自ら認めた。

また、１２年間過ごしたリバプールとの別離は「まるで失恋のように感じた。しばらくはリバプールの試合を見ることができなかった」と話して、主将を務め、クロップ監督とともに欧州ＣＬ、プレミアリーグを制覇したクラブを離れた当時の辛さも明らかにした。

しかし、３５歳ＭＦは半年でサウジアラビアからオランダの名門アヤックスに移籍。今季からはブレントフォードでプレーしてプレミアリーグに復帰して好調をアピール。今回のイングランド代表チームへ招集され、今週行われるウェールズ戦で８６キャップ目の代表戦出場を飾ると見られている。