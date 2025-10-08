Photo: Simon Emmett

Amazon Musicは、イギリスのロックバンド「オアシス」の来日公演を記念して、渋谷・MIYASHITA PARK内にてポップアップ体験「Amazon Music Room」を10月11日から11月2日まで開催する。

会場では、90年代のUKロックファンの部屋をイメージしたフォトブースを設置。当時のカルチャーを感じる空間で撮影を楽しむことができる。展示スペースには、Amazon.co.jp限定のオアシス新商品であるトートバッグやラグマットのほか、Tシャツ、CD、アナログ盤などが展示される。

トートバッグとラグマットは、2024年に東京で開催された「リヴ・フォーエヴァー：Oasis 30周年特別展」で販売された商品のAmazon.co.jp限定カラー。来場者は会場で実物を手に取り、展示物に記載されたQRコードからAmazon.co.jp内の特設ページにアクセスして購入できる。

また、Amazon Musicは、オアシスがこれまでにライブで披露してきた楽曲を集めたプレイリスト「On Tour: Oasis Live ’25」を公開中。

ポップアップ体験概要

名称：Amazon Music Room

期間：2025年10月11日（土）～11月2日（日）

会場：MIYASHITA PARK South 2F（東京都渋谷区神宮前6-20-10）

営業時間：11:00～21:00

※営業時間は予告なく変更となる場合がある。