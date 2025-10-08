Jリーグは8日、12日に長野県松本市のサンプロアルウィンで予定されていたJ3の松本―宮崎を中止すると発表した。

松本の本拠サンプロアルウィンで鉄骨部材が客席に落下する事案が発生。長野県から3日以降のスタジアム使用禁止措置が講じられており、クラブおよび施設管理者による協議の結果、12日のスタジアム利用が困難なため中止を決定したという。

代替開催日は未定で決定次第、発表される。また、松本はスタジアム利用再開の見通しが不透明であることを受け、26日の讃岐戦以降のリーグ戦3試合におけるホームゲームチケットの販売を一時停止すると発表した。

松本のクラブ発表コメントは以下の通り。

「このたびのサンプロ アルウィンにおいて鉄骨部材の落下による使用停止を受け、今週末の試合を中止・延期する判断をいたしました。

まず、人的被害がなかったことに安堵しております。

また、本件確認後、施設管理者の松本建設事務所により迅速なご対応をいただき、スタジアムの安全確認および利用再開に向けてご尽力賜っておりますこと、深く感謝申し上げます。

一方で松本山雅FCファン・サポーターをはじめステークホルダーの皆さま、ホームゲーム運営を共に支えていただいている関係者の皆さま、対戦クラブとファン・サポーターの皆さまにも多大なるご心配、ご負担をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げます。

今後のホームゲーム開催につきましては、先週末より関係者と密に情報交換をさせていただいておりますが、施設の安全性について調査中のため、現時点では確定できておりません。

なお現状では、他会場での代替開催が困難なため、サンプロ アルウィンでの開催を軸に、今後の対応を進めていく方針です。早急に今後の開催に関する確定情報をお伝えできるよう、引き続き関係各所と連携のうえ、全力で対応を進めてまいります。ご理解ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」