アンテナショップ「ここ滋賀」のイベントが大盛り上がり！10月中は贅沢な期間限定メニューも登場
2025年10月4日、東京・日本橋にあるアンテナショップ「ここ滋賀」にて、「近江米 新米フェス in ここ滋賀」が開催。近江米の新米が当たるガチャや試食会が実施され、多くの来場者で盛り上がった。
「近江米 新米フェス in ここ滋賀」の様子
同イベントの目玉コンテンツとして行われた近江米の新米が当たるガチャでは、景品として、7万円相当の新米オーガニック米「きらみずき」60キログラム(1等)、「きらみずき」10キログラム(2等)、5キログラム(3等)、新米「みずかがみ」300グラム(参加賞)を用意。ファミリーをはじめ幅広い層が参加し、会場は活気づいていた。
また、炊き立ての近江米「みずかがみ」の無料試食会も同時開催。午前中は雨が降っていたものの、天気が回復した午後は多くの人が列を成し、30分ほどで約800食分すべてが配布される盛況ぶりだ。
実際に試食した人からは、「めっちゃ甘い」、「お米の価格が高騰しているなかでサンプリングしてもらえるなんてうれしい」、「近江米のことを知らなかった。初めて食べたら、びっくりするほどおいしかった」と、絶賛の声が続出。「東京ではあまり流通していないので、見つけたら購入したい」といった声もあがっていた。
ちなみに、この試食会で振舞われた「みずかがみ」は滋賀県で開発され、2013年にデビューしたお米。琵琶湖をはじめとする滋賀の豊かな自然環境に配慮して栽培されており、ほどよい粘りとまろやかな甘味が特徴だ。
一方、ガチャの景品で用意された「きらみずき」は、滋賀県農業技術振興センターにて育成され、2024年度から本格的に販売・提供を開始した近江米の新品種。大粒でしっかりとした食感や、スッキリとみずみずしい甘さが魅力となっている。
さらに、近江米の魅力を発信・体験するプログラムの一つとして、「ここ滋賀」の2階にあるレストランでは、1日3食限定(10月期土曜のみ)で、1万円の超豪華期間限定メニュー「近江牛シャトーブリアンステーキ＆ロース焼きしゃぶ＆ビワマスいくら土鍋ごはん」を販売中だ。「みずかがみ」の新米の上に、ネーミング通り近江牛のシャトーブリアンステーキ、ロース焼きしゃぶ、“琵琶湖の宝石”と呼ばれるビワマスのイクラをのせた贅沢なひと品となっている。
店主は「国内外の旅行客や食通の方々がよく来られるので、とっておきの食材をのせました。それぞれの食材からは、上品で濃厚な味わいを楽しめます。また、主役の『みずかがみ』にもご注目ください。信楽焼の土鍋で炊いた『みずかがみ』は、甘くてふっくら、ツヤツヤなところがポイントです！」とアピール。ぜひ10月中に、滋賀自慢の食材を味わってみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
「近江米 新米フェス in ここ滋賀」の様子
同イベントの目玉コンテンツとして行われた近江米の新米が当たるガチャでは、景品として、7万円相当の新米オーガニック米「きらみずき」60キログラム(1等)、「きらみずき」10キログラム(2等)、5キログラム(3等)、新米「みずかがみ」300グラム(参加賞)を用意。ファミリーをはじめ幅広い層が参加し、会場は活気づいていた。
また、炊き立ての近江米「みずかがみ」の無料試食会も同時開催。午前中は雨が降っていたものの、天気が回復した午後は多くの人が列を成し、30分ほどで約800食分すべてが配布される盛況ぶりだ。
実際に試食した人からは、「めっちゃ甘い」、「お米の価格が高騰しているなかでサンプリングしてもらえるなんてうれしい」、「近江米のことを知らなかった。初めて食べたら、びっくりするほどおいしかった」と、絶賛の声が続出。「東京ではあまり流通していないので、見つけたら購入したい」といった声もあがっていた。
ちなみに、この試食会で振舞われた「みずかがみ」は滋賀県で開発され、2013年にデビューしたお米。琵琶湖をはじめとする滋賀の豊かな自然環境に配慮して栽培されており、ほどよい粘りとまろやかな甘味が特徴だ。
一方、ガチャの景品で用意された「きらみずき」は、滋賀県農業技術振興センターにて育成され、2024年度から本格的に販売・提供を開始した近江米の新品種。大粒でしっかりとした食感や、スッキリとみずみずしい甘さが魅力となっている。
さらに、近江米の魅力を発信・体験するプログラムの一つとして、「ここ滋賀」の2階にあるレストランでは、1日3食限定(10月期土曜のみ)で、1万円の超豪華期間限定メニュー「近江牛シャトーブリアンステーキ＆ロース焼きしゃぶ＆ビワマスいくら土鍋ごはん」を販売中だ。「みずかがみ」の新米の上に、ネーミング通り近江牛のシャトーブリアンステーキ、ロース焼きしゃぶ、“琵琶湖の宝石”と呼ばれるビワマスのイクラをのせた贅沢なひと品となっている。
店主は「国内外の旅行客や食通の方々がよく来られるので、とっておきの食材をのせました。それぞれの食材からは、上品で濃厚な味わいを楽しめます。また、主役の『みずかがみ』にもご注目ください。信楽焼の土鍋で炊いた『みずかがみ』は、甘くてふっくら、ツヤツヤなところがポイントです！」とアピール。ぜひ10月中に、滋賀自慢の食材を味わってみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。