Novel Coreが、メジャー4thアルバム『PERFECTLY DEFECTiVE』（パーフェクトリー ディフェクティブ）を2026年1月14日にリリース。また、同作に収録される新曲「DiRTY NASTY」を本日10月8日に先行配信し、新たなアーティスト写真も公開となった。

本アルバムは、ロックとヒップホップを軸に、Novel Coreのルーツにある様々なジャンルを融合させた、ジャンルの枠を超えるミクスチャーサウンドの作品に。“不揃いで歪な要素が混ざり合うからこそ生まれる完全な自分”をテーマにした、“新たな始まり”を告げる名詞代わりの1枚となっている。

収録曲は、本日配信された「DiRTY NASTY」のほか、新曲を多数含む全14曲に。Novel Core自身のトータルディレクションのもと、共同制作者であるJUGEMと、ハウスバンド THE WILL RABBITSのメンバーが13曲を制作。残る1曲はプロデューサー Xanseiが手がけた。

また、豪華盤には、2025年に開催された全国16カ所17公演にわたるツアー『“BACK TO AGF”TOUR 2025』より、ソールドアウトとなった川崎 CLUB CITTA'でのファイナル公演のライブ映像をはじめ、アルバム制作の裏側に迫るビハインド映像やMVなどの映像コンテンツが収められる。さらに、豪華盤は三方背ケース仕様となり、映像ディスクに加えて全40ページのフォトブックが同梱される。

先行配信された「DiRTY NASTY」は、それぞれの中にある本能を隠さず、剥き出しの自分を見せろという強烈なメッセージに、重厚なギターやベース、歪んだシンセサイザー、そして鋭く切り込むようなNovel Coreのラップが絡み合うロックチューン。ロックとヒップホップが融合した、Novel Coreの進化を加速させる1曲に仕上がっている。

・Novel Core コメント

ついにメジャー4作目。メジャーデビュー5周年を迎えるこのタイミングで、改めて自分自身としっかり向き合い、ようやく辿り着いた答えをアルバムにしました。“ミクスチャーミュージック”という旗のもとに、様々なジャンルやカルチャーが複雑に混じり合う“Novel Core”というアーティスト像を再提示します。ハウスバンド・THE WILL RABBITS、JUGEMと共に制作した13曲。間違いなく過去最高の振り幅です。Xanseiくんに手がけていただいた「お金が足りない」も、このアルバムに必要だった彩りを加えてくれています。DVDとBlu-rayに収録される川崎でのツアーファイナルの映像も、10年後に必ず見返したくなる伝説的な内容に仕上がっています。ぜひ、手に取ってもらいたいです。よろしくお願いします！

（文＝リアルサウンド編集部）