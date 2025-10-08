カシオ、「BABY-G」新作はダークカラーの電波ソーラーモデル「BGA-1100DC」
カシオ計算機は、アクティブな女性のためのカジュアルウオッチ「BABY-G」の新製品として、ダークカラーをまとった電波ソーラーモデル「BGA-1100DC」シリーズを発売した。ブラック（BGA-1100DC-1）とブラウン（BGA-1100DC-5）の2色を用意し、価格はともに27,500円。
BGA-1100DC-1AJF
BGA-1100DC-5AJF
○どんなスタイルにも合わせやすいブラック／ブラウンの2色
どんな服装にも合わせやすい上品で落ち着いたカラーリングが特徴。ベゼルにはメタル素材を使用し、文字板にはフルアラビックのインデックスを採用することで、プライベートでもオフィスでも使いやすいデザインに仕上げている。
「BGA-1100DC」シリーズ
また、6時位置には日付や曜日を確認できる小窓を配置し、視認性と利便性を高めている。耐衝撃構造と10気圧防水を備えるほか、世界6局の電波受信に対応した「マルチバンド6」と、ソーラー充電システム「タフソーラー」を搭載した。
着用イメージ
主な仕様は以下のとおり（BGA-1100DC-1AJF／BGA-1100DC-5AJF共通）
ケースサイズ：W39.8×D12.9×H44.2mm
質量：約38g
ケース・ベゼル材質：樹脂／ステンレススチール
バンド：樹脂バンド
防水性能：10気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
使用電源：タフソーラー
バンド装着可能サイズ：125〜180mm
その他機能：電波受信、ワールドタイム：世界48都市（31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き）＋UTC（協定世界時）の時刻表示、ストップウオッチ（1／100秒、60分計、スプリット付き）、タイマー（セット単位：1秒、最大セット：60分、1秒単位で計測）、時刻アラーム・時報、LEDライト（残照機能付き）、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、パワーセービング（暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電）、バッテリーインジケーター表示、12／24時間制表示切替、日付表示
利用イメージ
