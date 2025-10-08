Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年10月7日(火)0時から10月10日(金)23時59分まで｢Amazonプライム感謝祭｣を開催中。

セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、Apple Intelligence対応や高性能カメラなど型落ちモデルながら必要な機能を備えた、Apple（アップル）の「iPhone 16」がお得に登場しています。

Apple iPhone 16 (128 GB) - ブラック SIMフリー 5G対応 114,800円 （8％オフ） Amazonで見る PR PR

1世代前でも十分すぎる実力。Apple Intelligence対応の「iPhone 16 (128 GB)」が1万円引きのチャンス！

最新モデルが出た今こそ狙い目。「iPhone 16（128GB）」がしれっと1万円引きで販売中です。1世代前ながら、Apple Intelligence対応や高性能カメラなどの魅力は健在です。

2024年発売の「iPhone 16（128GB）」は、A18チップを搭載したハイパフォーマンスモデル。Apple Intelligence（アップル インテリジェンス）にも正式対応しており、生成AIによる文書作成や通知整理、画像編集などが可能です。

ディスプレイは6.1インチのSuper Retina XDR。明るさや色再現性にも優れ、動画視聴や写真編集も快適です。

48MP Fusionカメラと超広角カメラのデュアルカメラシステムでカメラの性能が向上

新しい「カメラコントロール」機能で、ズームや被写界深度の調整が瞬時に可能。記録的なスピードで完璧なショットを撮影できるのは嬉しいポイントです。

48MP Fusionカメラは超高解像度写真の撮影や、光学2倍望遠でズームインが可能。12MP超広角カメラはオートフォーカスに対応し、シャープで精細なマクロの写真とビデオの撮影ができます。

最新モデルにこだわらず、コスパ重視で選ぶなら「iPhone 16（128GB）」がオススメ。Apple製品らしい洗練されたデザインと安定した使い心地を、より手軽な価格で手に入れることができますよ。

なお、上記の表示価格は2025年10月8日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

Source:｢Amazonプライム感謝祭｣