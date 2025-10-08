¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¥Ç¥³½Ð¤·¥Ø¥¢¤Ç¹âµé¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÅ»¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¡Ö¤É°Î¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØPrecious¡Ù¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢11·î¹æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ÊSixTONES¡Ë¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û°Ø»Ò¤Ë¤â¤¿¤ì¤ë¥Ýー¥º¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡ÙÍ½¹ð Â¾
¢£¥Ü¥Ã¥Æ¥¬¡¦¥ô¥§¥Í¥¿¤òÅ»¤¦¾¾Â¼ËÌÅÍ
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥§¥ÖÈÇ¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¡£ÊÒÂ¤òÉ¨¤Ë¤«¤±¡¢°Ø»Ò¤Ë¤â¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤ËºÂ¤Ã¤¿¾¾Â¼¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥È¥¿¥¤¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¡¢¥«¥á¥é¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Bottega Veneta¡Ê¥Ü¥Ã¥Æ¥¬¡¦¥ô¥§¥Í¥¿¡Ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿»Ñ¤Ï±ð¤Ã¤Ý¤¤¾åÉÊ¤µ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥¢¥Ã¥×¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿Á°È±¤ä¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ù¥ë¥È¥ëー¥×¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥ー¤¬¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê°õ¾Ý¤òÊü¤Ä¡£
º£Ç¯6·î¤Ë30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¾¾Â¼¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢½é¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±é±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¡Ê10·î10Æü¸ø³«¡Ë¤Ç±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦µ®¼ù¤È½Å¤Ê¤ëÇ¯Îð¤ò·Þ¤¨¤¿º£¡¢¡ÖÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¼ÂÄ¾¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö52Ëü±ß¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤ª¾¤¤Ë¤Ê¤ë¾¾Â¼ËÌÅÍ¤µ¤óÈó¾ï¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤É°Î¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎËÌÅÍ¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Ç®¤¤È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ»ï¤Ç¤Ï»£¤ê²¼¤í¤·¥Ýー¥È¥ìー¥ÈÁ´5¥«¥Ã¥È¤¬·ÇºÜÃæ¤À¡£