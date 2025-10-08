＜卓球＞張継科「トップアスリートが試合を楽しむことはない」、中国ネットが反応

2025年10月6日、浙江電視台の微博アカウント「銭江視頻」は、事実上引退状態にある中国の卓球選手の張継科（ジャン・ジーカー）が試合に対する考えを話す動画を発信したことを伝えた。

記事によると、張は動画の中で「トップクラスのアスリートは、試合を楽しむということはできないが、試合することを熱愛している」とコメント。その理由について「アスリートは成績のレベルが高くなるほど世界から注目されるようになる。プレッシャーが大きくなるから、楽しむというのは不可能になる。勝つことが使命で負けることが許されないのに楽しめるわけがないでしょう。でも、われわれアスリートはそういう試合が好きなんだ。みんなが見に来てくれるからね」と語っている。

一流アスリートである張の「試合観」について、中国のネットユーザーは「彼の言うことは至極もっともだ」「この話はリアルだと思うよ」「チャンスが少ない人はどの試合もラストチャンスだと考えるだろうから、プレッシャーは大きくなるよね」「プレッシャーがあったら確かに楽しめないな」「馬龍（マー・ロン）も李暁霞（リー・シアオシア）も同じことを言っていたと思う」といった感想を残した。

一方、張を巡っては過去に賭博による巨額の借金を抱え、交際相手のプライベート写真を借金相手に流出させた疑惑が浮上したことが影響しており、「ばくちの借金は完済できたのか」「引退した人が毎日のように注目度稼ぎをしている」「それはあくまであなた個人の意見」「試合を楽しめてたかどうかは知らないけど、ギャンブルを楽しんでるよな」といったネガティブなコメントも多く寄せられた。（編集・翻訳/川尻）