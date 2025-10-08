三浦半島油壺に新リゾートエリア。京急と三井不動産が事業計画協定締結
京浜急行電鉄と三井不動産は、神奈川県三浦市の油壺エリアにおいて、三浦半島の魅力を高める新たなリゾートエリアの創出に向けた事業計画検討を共同で推進するための協定を締結した。
旧京急油壺マリンパークからの眺望
京急電鉄は、1968年に水族館「京急油壺マリンパーク」を開館したが、2021年に地域の人々に惜しまれながら閉館した。その跡地が所在する油壺エリアは、相模湾と富士山、美しい夕日を一望できる唯一無二のロケーションを誇り、三浦半島の自然の魅力を象徴する特別な場所でもある。
今回の協定締結により、両社は貴重なロケーションを最大限に活かし、三浦半島の魅力を一層高める新たなリゾートエリアの創出を目指す。
京急電鉄が地域に根差したエリアマネジメント活動で培った知見と、三井不動産が国内外で培ったホテル・リゾート開発の実績を融合し、地域の皆さまや訪れるお客さまに愛されるリゾートホテルづくりを目指すという。
