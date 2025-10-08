15時の日経平均は110円安の4万7840円、東エレクが76.77円押し下げ 15時の日経平均は110円安の4万7840円、東エレクが76.77円押し下げ

8日15時現在の日経平均株価は前日比110.29円（-0.23％）安の4万7840.59円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は652、値下がりは910、変わらずは51と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は76.77円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が68.69円、信越化 <4063>が15.32円、ＫＤＤＩ <9433>が14.34円、ファストリ <9983>が12.93円と続いている。



プラス寄与度トップはフジクラ <5803>で、日経平均を23.23円押し上げている。次いでコナミＧ <9766>が13.30円、東京海上 <8766>が9.80円、ソニーＧ <6758>が9.26円、リクルート <6098>が8.89円と続く。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、水産・農林、保険、銀行と続く。値下がり上位にはゴム製品、精密機器、化学が並んでいる。



※15時0分3秒時点



株探ニュース

