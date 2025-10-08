７人組アイドルグループ「SOMOSOMO」のシャンシャン マイが、スポニチ東京本社のソロインタビューに応じた。語ったのは、その根底にある「常に限界を超えて全力で生きる」という強い信念。その言葉の裏にある原点と葛藤に迫った。（「推し面」取材班）

原点は、大学時代に打ち込んだアイドルコピーダンスでの経験にある。東海予選を勝ち抜き、新木場STUDIO COASTや中野サンプラザといった大舞台に立った時、客席を埋め尽くす光の海に心を奪われた。「この景色が忘れられなくて」。仲間と一つの目標へ向かう高揚感も知り、就職という安定した道を前に「後悔したくない」とアイドルのオーディションへ。汗が飛び散るほどの熱量で観客を魅了する「WACK」所属アーティストのパフォーマンスに衝撃を受け、「情熱でみんなを元気にできるアイドル」という理想像を胸に、夢への一歩を踏み出した。

アイドルとして初めて自分の名前が書かれたサイリウムの光を見た時、「アイドルになったんだ」と実感したという。グループの成長と共にステージが大きくなっていくことが、何よりの喜びだ。

だが、その道は決して平坦ではなかった。「自分って何なんだろう」。活動の中で、自身の存在価値を見失いそうになった時期がある。そんな時救ってくれたのは、メンバーやプロデューサーからの「マイはマイのままでいいんだよ」という言葉だった。

「自分では何もないと思っていた部分も、周りから見たら『良いものを持ってるよ』と気づかせてもらえました」

何事にも欲があり、思い立ったらすぐ行動する自身の性格。それこそが武器なのだと、改めて自信を取り戻した。だから今も、趣味のサッカー観戦をSNSで発信するなど、自分らしさをグループのためにどう活かすか、常に試行錯誤を続けている。

「常に限界を超えて全力で生きる」。それが、何よりも大切にしている信条だ。かつて心無い言葉を投げかけられたことがあったが、「『明日死んでもいい』と思えるくらい毎日全力で生きているので、何も感じなかった」と言い切る。誰に何を言われようと揺るがないのは、自身が「頑張っている」と胸を張れる生き方をしているからに他ならない。やりきれなかった日があっても、「次の日は絶対に今日を超える」と前を向く。その瞳は、常に限界の先にある未来を見据えている。