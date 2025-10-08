文部科学省は来年度、学校施設の維持管理にドローンやロボットを活用するための実証研究を始める。

公立の小中学校では、築４０年以上の施設面積が全体の６割弱を占めるなど老朽化が進み、子どもがけがをする事故が頻発している。文科省は最新技術を導入して点検の効率化と早期の修繕を自治体などに促し、学校の安全性を高める。

文科省の２０２４年度調査によると、全国の公立小中学校数は２万７５３９校。教室や体育館などの総面積約１億５０００万平方メートルの５９％が、主な建材であるコンクリートの耐用年数に近い築４０年以上に達していた。このうち７６％が未改修となっている。

老朽化による不具合は２１年度に約２万２０００件あり、床材のはがれ（約２４００件）や外壁のモルタル片落下（約１２００件）といった事故につながりかねない事例も目立つ。今年１月には宮城県内の公立小学校で、バレーボールの部活動中に子どもが体育館の床板から出ていたくぎに引っかかり、膝をけがしている。

文科省によると、一定規模以上の学校施設は、建築基準法により３年に１回程度の点検が義務付けられている。公立学校の場合、自治体の建設部門に勤める職員が対応するケースが多いが、学校以外の施設も担当しており、日常的な点検にまで手が回っていないのが現状だ。

近年は技術者の不足を背景に、公共施設点検でドローンやロボットの活用が広がっている。内閣府によると、２３年に橋や道路などでの導入率６９％に対し、学校施設は２％にとどまる。

文科省は学校での実証研究で先行例を集め、自治体などと共有して最新技術の活用を広げる。具体的には、ドローンを使った外壁点検やロボットを用いた床の傷の把握、内壁の空洞化などを検知する赤外線センサーの導入などを想定している。来年度予算で、研究に必要な５０００万円を確保する。

根本祐二・東洋大学名誉教授（公共政策）は「最新技術を使った点検の効率化は有効だが、修繕や改修に結び付いてこそ意味がある。自治体によっては統廃合の計画もあり、確実に残る施設の修繕・改修に予算を集中させることも必要だろう」と話している。