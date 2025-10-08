経験豊富な元日本代表が、新天地でデビューを果たした。

Ｊ１神戸のＧＫ権田修一（３６）が、今月１日に行われたアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）、メルボルン・シティー（豪）戦に先発出場。今季はＡＣＬＥのみの出場に限られるが、「何ができるかを証明しないと」と意気込んでいる。（南恭士）

今年６月までハンガリーのクラブに所属し、９月２０日に神戸加入が発表された。試合ではシュートストップの場面こそなかったが、安定したプレーで存在感を発揮。試合終了間際には自身のゴールキックを起点に決勝点が生まれ、１―０の勝利に貢献した。

日本代表として通算３８試合出場を誇り、２度のワールドカップ（Ｗ杯）を経験した。Ｊ１ではＦ東京などで通算３２１試合に出場し、ポルトガルなど欧州のクラブでもプレーした。それでも、試合後に発した言葉は「緊張した」。その理由を「どれだけ試合に出ても、新しいチームでアピールするのは労力がいる」と明かした。

神戸は最終ラインを高く保ち、サイドバックの攻め上がりに応じて全員がポジションをずらしていくなど、攻守に緻密（ちみつ）な連係が求められる。「色々なところに気を使いながらだったけど、勝ち点３を取れて良かった」と権田。吉田監督は「経験がある分、戦術もすぐに理解してくれる。後ろからの声がけやビルドアップ（攻撃の組み立て）で全体を見るところは、さすがだなという印象を受けた」と評価した。

選手登録の規定により今季は残りのＪ１リーグ、天皇杯には出場できず、ＡＣＬＥのみとなる。ピッチで全力を尽くすのはもちろんだが、「チームは生き物。常に勝っている空気感、全員が競争して臨む姿勢が大事だと思う。一番難しい立場だからこそ体現したい」。Ｊ１で優勝争いを続けるチームに、持てる力を注いでいく。