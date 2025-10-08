朝ドラ「ばけばけ」初回 視聴人数＆総合視聴率発表 “鳥取・島根”世帯視聴率は27.6％
【モデルプレス＝2025/10/08】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）より、初回放送の視聴人数、タイムシフト・総合視聴率が発表された。
リアルタイムとタイムシフトを合わせた視聴人数は、NHK総合（8：00〜8：15）で1709.4万人、NHK BS（7：30〜7：45）424.5万人、NHK総合・BS合計で1961.8万人（ビデオリサーチ社調べ／総合とBSを両方見た重複を排除した数字を記録）。
また、個人視聴率のリアルタイム視聴率は関東で8.7%、関西で8.1%、鳥取・島根で11.6%、タイムシフト視聴率は関東で4.2%、関西で5.3%、鳥取・島根で4.6%、総合視聴率は関東で12.4％、関西で12.8％、鳥取・島根で15.5％。世帯視聴率のリアルタイム視聴率は関東で16.0％、関西で14.8％、鳥取・島根で22.2％、タイムシフト視聴率は関東で7.6%、関西で8.5%、鳥取・島根で8.2%、総合視聴率は関東で22.4％、関西で21.7％、鳥取・島根で27.6％となった（ビデオリサーチ調べ：関東2700世帯／関西1200世帯／鳥取・島根200世帯が調査対象）。
なお、10月1日からのNHKONEの開始に伴い、番組の配信期間が9月30日までの旧サービス期間と10月1日以降の新サービス期間をまたいでいるため、初回放送のNHKプラスのデータは集計されていないとしている。
制作統括の橋爪國臣氏は「連続テレビ小説『ばけばけ』をご覧いただきありがとうございます。トキの物語が始まりました。トキの人生には、時にはとてもつらく悲しく、そして、恨めしいこともあります。それでも、日々の生活の中には、どこか楽しみがあり、笑って生きていく。『ばけばけ』は、そんな物語です。これから先、トキには結婚や、ヘブンさん、錦織さんとの出会いが待ち受けています。トキの大好きな怪談もたくさん出てきます。トキとヘブンがどのように出会い、夫婦になっていくのか、錦織がどのように二人と関わっていくのか、どうぞご期待ください」と呼びかけている。
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・松野トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。（modelpress編集部）
◆朝ドラ「ばけばけ」初回視聴率発表
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
