¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Ë°ïºà22ºÐ¡Ö¤È¤¦¤È¤¦Áª½Ð¡×¡¡¥Þ¥óU¼çÎÏ¤ÏÁª³°¡Ä¥Õ¥¡¥óÃ²¤¡ÖÆþ¤ë¤Ù¤¡×
¥¯¡¼¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¡¢¥ß¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥¯½é¾·½¸¤Ç¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥ÈÁª³°
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊKNVB¡Ë¤Ï10·î3Æü¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë²¤½£Í½Áª¤Î¥Þ¥ë¥¿Àï¡Ê9Æü¡Ë¤È¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÀï¡Ê12Æü¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼24¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç4»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤Æ3¾¡1Ê¬¤±¤Ç¾¡¤ÁÅÀ10¤Î¥ª¥é¥ó¥À¤Ï¡¢1»î¹ç¾Ã²½»î¹ç¿ô¤¬Â¿¤¤¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤Ó¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¾å²ó¤ê¥°¥ë¡¼¥×G¤Î¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3ÅÙ¤ÎWÇÕ½àÍ¥¾¡¤Î¶¯¹ë¤Ï10·î¤ÎÏ¢Àï¤Ç¼ó°Ì¸Ç¤á¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¯¡¼¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢DF¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¡¢MF¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¡¢FW¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¥È¥ê¥ª¤Ë²Ã¤¨¡¢DF¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥¢¥±¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë¡¢MF¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë¤é¤ò½çÅö¤ËÁª½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢DF¥¯¥¤¥ê¥ó¥·¡¼¡¦¥Ï¡¼¥È¥Þ¥ó¡Ê¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¡Ë¤Ï2023Ç¯11·î°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂåÉ½Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸ø¼°Àï¤Ç15»î¹ç6¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤È¹¥Ä´¤Î22ºÐ¤ÎFW¥á¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ß¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥¯¡ÊAZ¡Ë¤¬½é¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ß¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥¯¤Î½é¾·½¸¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¡£½é¾·½¸¡×¡Öºòµ¨¤âÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤µ¤é¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤È¤¦¤È¤¦Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖÄ»È©¤â¤Î¤À¡×¡Ö¥ª¡¼¡¦¥Þ¥¤¡¦¥´¥Ã¥É¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ª¡×¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯9ÈÖ¤Î¼ãÊÖ¤ê¤ËÃå¼ê¡ª¡×¤È¡¢´¿·Þ¤¹¤ëÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢DF¥Þ¥¿¥¤¥¹¡¦¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥È¤¬¾·½¸³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥È¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥È¤ÏÆþ¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¼éÈ÷¤ÇÍ£°ì¤Î´õË¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡×¡Öº²¤Î´Á¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥È¤òÆþ¤ì¤ó¤«¤¤¤Ê¡×¤È¡¢ÉÔºß¤¬Ã²¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Éé½ý¤·¤¿MF¥¯¥£¥ó¥Æ¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¡¢MF¥È¥¥¡¼¥ó¡¦¥³¡¼¥×¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¹¡Ê¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¡Ë¤¬ÄÉ²Ã¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë