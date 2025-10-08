地区シリーズ第3戦

米大リーグ・ヤンキースは7日（日本時間8日）、本拠地ニューヨークでブルージェイズとの地区シリーズ第3戦を戦い、9-6で勝利した。負ければシーズン終了が決まる一戦で、怠慢守備の後に勝ち越し弾を放った27歳に、現地ファンからは手のひら返しのコメントが続いている。

ジャッジの3ランなどで5点差を追いつき6-6で迎えた5回1死。「6番・二塁手」で先発出場したジャズ・チザム内野手は、甘く入ったストレートを叩いて、右中間に飛び込む値千金の勝ち越しソロ。悠々とダイヤモンドを一周すると、左人差し指を天に向かって突き上げた。

汚名返上の一発だった。1-2とリードされた3回1死一、二塁の守備の場面では、左中間へのヒットの後に中堅手から送球を受け取る際に、チザムが二塁走者へのケアを怠った。緩慢なプレーで、本塁突入に気づくのが遅れると、まんまと1点を献上。この回4点を失うきっかけを作ったが、直後の守備中には、大あくびする姿が中継映像で抜かれて、更なる批判を浴びた。

そんな27歳の名誉挽回の勝ち越しホームランを、ヤンキース公式Xが「ジャズが全て」と記して動画で公開すると、現地のファンからは手のひら返しのコメントが相次いだ。

「ジャズはあくびの後にすべきことをした」

「アンチを黙らせるためにあくびしながらベースを一周すべきだったな」

「昼寝から起きたな」

「バット投げかっこよすぎる」

「この男は最高だ」

「我々のポストシーズンのMVPだ」

「なんてこった」

その後も加点したヤンキースは、5点差をひっくり返して見事に勝利。地区シリーズの成績を1勝2敗とし、リーグ優勝決定シリーズ進出へ望みを繋いでいる。



（THE ANSWER編集部）