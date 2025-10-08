石川祐希と高橋藍の「夢の対決」に1万4001人集結

日本男子バレーボールを代表する石川祐希と高橋藍の「夢の対決」に、1万4001人のファンが沸いた。「Qoo10 presents ワールドチャレンジシリーズ 2025」が7日、東京・有明アリーナで行われ、石川擁する欧州チャンピオンズリーグ優勝のペルージャ（イタリア）と高橋率いるSVリーグ初代王者のサントリーが激突。2人の日本での「初対決」に、親善試合では異例とも言える多くのファンが詰めかけた。

いつもの会場風景とは少し違った。代表戦やSVリーグの時のようなユニホーム姿は少なく、どちらかのチームに声援が偏ることもない。それでもスタンドは超満員。タイトルがかかるわけでもない試合は、セリエAで10年プレーする石川にとって初の「凱旋」マッチ。結果はペルージャの逆転勝ちだったが、ファンは勝ち負けに関係なく石川と高橋のプレーを熱く見守った。

もちろん、ペルージャには各国代表選手がいるし、サントリーにも日本代表がいる。それでも、大会側は「石川対高橋」推し。場内アナウンスは2人の名前を連呼し、大型ビジョンには顔が大写しになる。地上波中継したフジテレビは「石川カメラ」「高橋カメラ」で徹底マーク。試合後の場内インタビューでは勝った石川と敗れた高橋が並んでファンの声援にこたえ、記者会見も2人の握手で始まった。

ともにリーグ開幕に向けた準備段階。ペルージャは前日来日したばかりだったし、サントリーもチーム練習が積めているとはいえない。ミスも目立って内容的には今ひとつ。石川も「明日はもう少しクオリティーの高いプレーができる」と話した。それでも、人気者が決めればスタンドは沸く。日本代表がメダルを期待された世界選手権で1次リーグ敗退に終わっても、「推し」人気は揺るがなかった。

欧州王者ペルージャも、日本ファンの熱に圧倒された。セリエAの「優勝請負人」とも言われるロレンツェッティ監督は、ミスが多かった理由について「こんなに大勢のファンの前でプレーすることに慣れていないので」と説明した。「素晴らしい雰囲気だった」と感動して五輪の決勝戦という言葉まで口にした。

観客数はSVリーグ男子が上…ペルージャ側は「毎年日本で」希望

各国から代表選手が集まる世界最高峰のセリエAとはいえ、観客は決して多くない。12チームで形成されるトップリーグのセリエA1でも、1試合平均は3000人弱。観客数だけをみれば、初年度で平均3021人のSVリーグ男子の方が上だ。

石川も所属したミラノを除けば、トップリーグは強豪サッカークラブのない地方都市を本拠とするチームがほとんど。ペルージャはかつて中田英寿がプレーしたサッカーでも知られるが、現在サッカーはセリエC所属。同クラブが経営破綻でセリエDに降格した2010年にペルージャに本拠を移したのがバレーボールだった。

試合会場の規模も大きくはない。5420人を収容するミラノのアリアンツ・クラウド・アリーナが最大で次ぐのはペルージャのパラバートンで5000人。多くは3000人台だから、リーグ戦で1万人超えを経験することもない。今年ペルージャが初優勝した欧州チャンピオンズリーグ決勝（ポーランド）でも1万800人。ロレンツェッティ監督が日本の大観衆に驚くのも無理はなかった。

サッカーなど他の競技では欧州クラブのアジアツアーも珍しくないが「イタリアのバレーボールチームがアジアに遠征するのは初めて」と同監督。23年の世界クラブ選手権で連覇を果たした時、3位に入ったサントリーと接触したのをきっかけに今年1月に提携を結び、今回の歴史的な試合が実現した。

1万4000人ものファンの声援を受ける中、最高の雰囲気で行われた親善試合。ペルージャはクラブの公式HPでも、日本のファンやメディアの歓迎ぶりを興奮気味に伝えている。「この試合でシーズンのスタートを切れたのは素晴らしいこと」と、ロレンツェッティ監督も満面の笑み。サントリー側は「相互のホームで開催」と提案したというが、ペルージャ側は「毎年日本で」と希望しているという。

世界を驚かせた日本のバレーボール人気。選手の「推し」に頼る部分もあるが、圧倒的な動員力があるのは間違いない。それが、欧州王者のペルージャを通して世界へと伝わる。「2030年に世界最高峰リーグへ」と船出したSVリーグ。実力はともかく、その人気は世界トップレベルにあるといえる。（荻島弘一）



（荻島 弘一 / Hirokazu Ogishima）



荻島 弘一

1960年生まれ。大学卒業後、日刊スポーツ新聞社に入社。スポーツ部記者としてサッカーや水泳、柔道など五輪競技を担当。同部デスク、出版社編集長を経て、06年から編集委員として現場に復帰する。山下・斉藤時代の柔道から五輪新競技のブレイキンまで、昭和、平成、令和と長年に渡って幅広くスポーツの現場を取材した。