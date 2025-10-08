俳優の戸塚純貴が８日までにＳＮＳを更新。ＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」のスピンオフドラマの放送決定について思いをつづった。

戸塚は自身のインスタグラムに「こんにちは。轟（とどろき）です。来年も素敵な轟をお約束」とドラマの中で演じた轟太一の役名を用いて投稿。「＃虎に翼スピンオフ ＃山田轟法律事務所 ＃２０２６年３月」とハッシュタグを付けてスピンオフ放送を告知した。

さらに⁡「ここでもたくさんの人の人生が描かれました。轟法律事務所から山田轟法律事務所になるまでも、あのジャンケン忘れられません」とつづり、「轟法律事務所」と書かれた柱のセットの写真を投稿した。

また、同じ写真をストーリーズにもアップし「伊藤沙莉さんをはじめ、監督、スタッフ、キャストの方々と紡ぎ続けてきたものが身を結び、帰って参りました。これは朝ドラ撮影時、山田轟法律事務所を設立してから『よねと轟のスピンオフやりたい！』なんて冗談のように言っていたら、現実に。『虎に翼』に関わるみなさまの愛の大きさに感銘を受けました。漢（おとこ）、轟、この名に恥じぬよう今作を轟かせたいと思う所存でございます！」と決意のコメントを載せた。

この投稿には「嬉（うれ）しい〜！！！山田轟法律事務所やってほしいってずっと思ってました〜！」「俺たちの轟が帰ってくるぅ」「一年以上経った今でもよねさんとのペア大好きだよ」「待ち遠しいです」「えっ、ヤバい」「朗報すぎて…」など喜びの声が多数寄せられている。