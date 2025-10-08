「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本ＶＳ韓国」（１１月１５、１６日、東京Ｄ）に出場する侍ジャパンのメンバー２８人が８日に発表された。

平均年齢は２７・８歳、最年長は３５歳の中村悠平捕手（ヤクルト）、最年少は２３歳の金丸夢斗投手（早生まれのため現２２歳）、高橋宏斗投手（ともに中日）と幅広い年代のメンバーが選出された。

メンバーは以下の通り（氏名の後の数字は背番号）

▽投手

森浦大輔（広島）１３

隅田知一郎（西武）１４

大勢（巨人）１５

種市篤暉（ロッテ）１６

伊藤大海（日本ハム）１７

高橋宏斗（中日）１８

曽谷龍平（オリックス）２０

金丸夢斗（中日）２１

及川雅貴（阪神）３７

藤平尚真（楽天）４６

北山亘基（日本ハム）５７

平良海馬（西武）６１

西口直人（楽天）６２

松本裕樹（ソフトバンク）６６

松山晋也（中日）９０

▽捕手

若月健矢（オリックス）４

岸田行倫（巨人） １０

坂本誠志郎（阪神）１２

中村悠平（ヤクルト）２７

▽内野手

牧秀悟（ＤｅＮＡ） ２

牧原大成（ソフトバンク）５

村林一輝（楽天）６

岡本和真（巨人）２５

小園海斗（広島）５１

野村勇（ソフトバンク）９９

▽外野手

森下翔太（阪神）１

五十幡亮汰（日本ハム）５０

岡林勇希（中日）６０