【侍ジャパン】最年少は２３歳の中日・金丸夢斗 平均年齢２７・８歳、幅広い年代が選出…１１月「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本ＶＳ韓国」
「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本ＶＳ韓国」（１１月１５、１６日、東京Ｄ）に出場する侍ジャパンのメンバー２８人が８日に発表された。
平均年齢は２７・８歳、最年長は３５歳の中村悠平捕手（ヤクルト）、最年少は２３歳の金丸夢斗投手（早生まれのため現２２歳）、高橋宏斗投手（ともに中日）と幅広い年代のメンバーが選出された。
メンバーは以下の通り（氏名の後の数字は背番号）
▽投手
森浦大輔（広島）１３
隅田知一郎（西武）１４
大勢（巨人）１５
種市篤暉（ロッテ）１６
伊藤大海（日本ハム）１７
高橋宏斗（中日）１８
曽谷龍平（オリックス）２０
金丸夢斗（中日）２１
及川雅貴（阪神）３７
藤平尚真（楽天）４６
北山亘基（日本ハム）５７
平良海馬（西武）６１
西口直人（楽天）６２
松本裕樹（ソフトバンク）６６
松山晋也（中日）９０
▽捕手
若月健矢（オリックス）４
岸田行倫（巨人） １０
坂本誠志郎（阪神）１２
中村悠平（ヤクルト）２７
▽内野手
牧秀悟（ＤｅＮＡ） ２
牧原大成（ソフトバンク）５
村林一輝（楽天）６
岡本和真（巨人）２５
小園海斗（広島）５１
野村勇（ソフトバンク）９９
▽外野手
森下翔太（阪神）１
五十幡亮汰（日本ハム）５０
岡林勇希（中日）６０