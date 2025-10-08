タレントのユージ（38）が7日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。妻の連れ子である長男との関係について語った。

この日のテーマは子連れで再婚した家族や事実婚によってできた家族「ステップファミリー」。ユージのほか、女優の雛形あきこ、元モーニング娘。で女優・歌手の飯窪春菜、モデルの仁香、女優のすみれが出演した。

MCの上田晋也から「ユージもステップファミリーでしょ？」と聞かれ、「うちもステップファミリーです」とユージ。「子供のいる女性と僕がお付き合いをして、そこから結婚に至り、その後、妻との間に3人の子供ができた。だから血で言うと、一番上の長男だけが僕とは繋がってない状態。なんですけど、本当に自分の子だと思って育てている」と明かした。

ただ「とは言っても、ちょっとやっぱり壁はあるんです」とも。「彼が小1の時に僕が新しいパートナーになって、その中で“俺、今日から父ちゃんだぞ”みたいなのはちょっとやっぱり言えない。だから“パパ、って言わなくていいよ”って。ずっとユージって呼ばせていたんです」とした。

「彼のタイミングでお父さんでもパパでも言いたい日が来たら言えばいいと思ってたんで、割と早めにそれが来て」と回顧。「小学校3年生の時に彼が、公園に迎えに行ったら友達と遊んでて、で、僕が車で行ったんですよ。そしたら、窓開けて“もう帰るよ”って言ったら、友達たちが“あの人誰？。お前、父ちゃんいないんじゃなかったの？”ってザワザワザワって公園でちょっと話してるのが聞こえたんですよ。俺なんて答えんだろうと思って、車の中で待ってたら、ちっちゃい声で“僕のパパ”って言って、走って戻ってきて、車内に入ったときはまたユージに戻っていたんですよ。だから俺のいないところで俺のことをお父さんと認めているんだっていう分かった瞬間」と振り返った。

長男は22歳になったそうで、呼び方は「最近パパになりました」とユージ。「そのタイミングがまた新しく僕との間に子供ができて、“僕がパパって言われないとこの子たちも言いづらいよね”っていう気遣い。ちょっとジーンときちゃいます、ほんとに」と目尻を下げた。

ユージは14年2月に7歳年上の一般女性と結婚。女性は再婚で前夫との間に男児がおり、同年5月にはユージとの間の長女、15年7月に次女、22年12月に次男が誕生している。